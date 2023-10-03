الأغذية العالمي: حالة طوارئ تتعلق بالجوع تهدد الفارين من السودان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن حالة طوارئ تتعلق بالجوع تلوح في الأفق على الحدود بين جنوب السودان والسودان مع استمرار فرار الأسر من القتال.
ووفقاً للموقع الرسمي للبرنامج، أظهرت البيانات الجديدة التي جمعها برنامج الأغذية العالمي أنه من بين ما يقرب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية، كما أن 90 بالمئة من الأسر تقضي عدة أيام دون تناول الطعام.
ويظهر تقييم جديد للأمن الغذائي أنجزه برنامج الأغذية العالمي أن 90 بالمئة من الأسر العائدة من جنوب السودان للسودان تعاني من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد.
ووجدت بيانات الفحص من المعبر الحدودي أن ما يقرب من 20 بالمئة من الأطفال دون سن الخامسة وأكثر من ربع النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
03/10/2023 20:56:45
MENAFN03102023000117011021ID1107182164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.