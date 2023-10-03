الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت 84 فلسطينيا من مسافر يطا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 3 تشرين الأول (بترا)- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم إن 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردا، منهم 44 طفلا، هُجرت من منطقة مسافر يطا بسبب القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقلها.
وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تمثل 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها "مناطق لإطلاق النار" وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية.
وقال بيان صحفي صدر عن المكتب انه ومع مرور السنوات، وعلى نحو متزايد منذ أيار 2022، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا مضيفا أن "هذه الممارسات مجتمعة ساهمت في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى المغادرة".
وذكر المكتب أن حدة القيود المفروضة على التنقل قد زادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما تفرض قوات الاحتلال مزيدا من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية .
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
03/10/2023 20:54:32
MENAFN03102023000117011021ID1107182163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.