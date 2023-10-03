الأمم المتحدة: إسرائيل هجرت 84 فلسطينيا من مسافر يطا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 3 تشرين الأول (بترا)- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم إن 13 أسرة فلسطينية تضم 84 فردا، منهم 44 طفلا، هُجرت من منطقة مسافر يطا بسبب القيود المتزايدة التي تفرضها القوات الإسرائيلية على تنقلها.

وتقع هذه التجمعات ضمن مساحة تمثل 18 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها "مناطق لإطلاق النار" وخصصتها لإجراء التدريبات العسكرية.

وقال بيان صحفي صدر عن المكتب انه ومع مرور السنوات، وعلى نحو متزايد منذ أيار 2022، فرضت السلطات الإسرائيلية القيود على التنقل وصادرت الممتلكات وهدمت المنازل وأجرت التدريبات العسكرية في مسافر يطا مضيفا أن "هذه الممارسات مجتمعة ساهمت في خلق بيئة قسرية دفعت السكان إلى المغادرة".

وذكر المكتب أن حدة القيود المفروضة على التنقل قد زادت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما تفرض قوات الاحتلال مزيدا من القيود على تنقل الناس وقدرتهم على الوصول إلى الأسواق والخدمات الأساسية .

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

03/10/2023 20:54:32