Tuesday, 03 October 2023 10:07 GMT

المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري وديا

10/3/2023 2:36:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول( بترا) - أنجز اتحاد كرة القدم ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، الأسبوع المقبل في القاهرة، يتضمن مواجهة نظيره المصري 12 تشرين الأول الجاري، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، من خلال لقاء مصر ودياً، إلى رفع مستوى الجاهزية تأهبا للاستحقاق الرسمي العام المقبل.
وكان المنتخب ضمن مقعده في نهائيات كأس آسيا التي تقام نيسان 2024 في قطر، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة عن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات، التي أقيمت مبارياتها في الأردن وضمت منتخبات سوريا وعُمان وبروناي.
وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
يذكر أن المنتخب المصري ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق المركز الثاني في كأس إفريقيا 2023، والتي أقيمت في تموز الماضي في المغرب فيما نال أصحاب الأرض لقب البطولة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/10/2023 20:52:42

MENAFN03102023000117011021ID1107182162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث