المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري وديا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول( بترا) - أنجز اتحاد كرة القدم ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، الأسبوع المقبل في القاهرة، يتضمن مواجهة نظيره المصري 12 تشرين الأول الجاري، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، من خلال لقاء مصر ودياً، إلى رفع مستوى الجاهزية تأهبا للاستحقاق الرسمي العام المقبل.

وكان المنتخب ضمن مقعده في نهائيات كأس آسيا التي تقام نيسان 2024 في قطر، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة عن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات، التي أقيمت مبارياتها في الأردن وضمت منتخبات سوريا وعُمان وبروناي.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

يذكر أن المنتخب المصري ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق المركز الثاني في كأس إفريقيا 2023، والتي أقيمت في تموز الماضي في المغرب فيما نال أصحاب الأرض لقب البطولة.

ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

03/10/2023 20:52:42