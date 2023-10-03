المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره المصري وديا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول( بترا) - أنجز اتحاد كرة القدم ترتيبات إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23، الأسبوع المقبل في القاهرة، يتضمن مواجهة نظيره المصري 12 تشرين الأول الجاري، في إطار التحضيرات للمشاركة في النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.
ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، من خلال لقاء مصر ودياً، إلى رفع مستوى الجاهزية تأهبا للاستحقاق الرسمي العام المقبل.
وكان المنتخب ضمن مقعده في نهائيات كأس آسيا التي تقام نيسان 2024 في قطر، بعد تحقيقه للعلامة الكاملة عن منافسات المجموعة الأولى للتصفيات، التي أقيمت مبارياتها في الأردن وضمت منتخبات سوريا وعُمان وبروناي.
وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
يذكر أن المنتخب المصري ضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024، بعد أن حقق المركز الثاني في كأس إفريقيا 2023، والتي أقيمت في تموز الماضي في المغرب فيما نال أصحاب الأرض لقب البطولة.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية لمنتخب ت23، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في النهائيات الآسيوية، وتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقات التأهل للأولمبياد.
--(بترا)
خ خ/أز/ ع ط
03/10/2023 20:52:42
MENAFN03102023000117011021ID1107182162
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