MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024، من الأسبوع السادس وحتى الحادي عشر.

ويراعي تعديل الجدول، فترات التوقف الدولية والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية، بمشاركة المنتخب الوطني الأول إلى جانب العراق، إيران وقطر، خلال أيام فيفا المعتمدة 9 – 17 تشرين الأول الحالي، مع منح النشامى فترة استعداد تسبق البطولة اعتبارا من 4 الحالي.

كما يأخذ التعديل بعين الاعتبار، مشاركة المنتخب الوطني في الجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027، خلال الفترة 13 – 21 تشرين الثاني المقبل، حيث تم منح النشامى فترة استعداد تبدأ اعتبارا من 8 من الشهر ذاته.

ومنح الجدول لفريقي الفيصلي والوحدات فترات الراحة المناسبة والمنصوص عليها في لائحة البطولات، نظرا لمشاركتهم في بطولة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي على التوالي، حيث سيتم تحديد مواعيد مواجهات الفريقين في الأسبوعين الخامس والثامن لاحقا.

كما راعى التعديل عدم تزامن مباريات دوري الشباب ت 19 مع الدوري الأردني للمحترفين، على أن يتم إجراء تعديل على جدول بطولة الشباب أن اقتضت الحاجة.

في المقابل، تقام منافسات دور الـ 16 من كأس الأردن CFI خلال الفترة 18 – 21 تشرين الأول الجاري، فيما يلعب الدور ربع النهائي خلال الفترة 30 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول.

يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد (12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، من أربع مواجهات)، ثم مغير السرحان 7، الرمثا وسحاب والسلط وشباب الأردن 6، (شباب العقبة 5 من أربع مواجهات)، الجليل والأهلي 4، ومعان أخيرا بنقطتين.

--(بترا)

ض ع/أز/ ع ط

03/10/2023 20:43:28