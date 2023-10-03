الأراضي تطلق 27 خدمة إلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- عقدت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق 27 خدمة إلكترونية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش ومنال الأسير من مشروع إدارة المالية العامة والإدارة، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ورئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، ومندوب عن نقابة المساحين.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن هذه الخدمات تأتي استكمالاً وتنفيذاً لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الإجراءات أمامهم والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مؤكدا أنه منذ بداية إعداد خطة التحول الإلكتروني الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة جرى التأكيد على أخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل أمن وسلامة المعلومات بالمقام الأول نظراً لأهمية السجل العقاري وملكيات المواطنين.

وأكد الدكتور العسعس أن القطاع الخاص شريك أساسي ويجب أن نوفر له بيئة مثلى للاستثمار العقاري، واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات الاقتصادية.

من جانبها قالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.

من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش إن الدائرة عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي ، موضحا انه سيستمر العمل باستقبال طلبات البيع يدوياً لمدة شهر واحد من إطلاق الخدمة في مديريات تسجيل العاصمة من اجل التقييم.

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، إضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و 6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.

كما تضمنت ا4 خدمة خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.

وحول آلية تقديم الخدمة الإلكترونية بين العموش أنه جرى إعادة هندسة إجراءات خدمات نقل الملكية في مديريات تسجيل الأراضي لمحافظة العاصمة كخطوة أولى من خلال استحداث برنامج يمكن السير في إجراءات خدمة طلب نقل الملكية إلكترونياً، بحيث يتم تحويلها إلى ضباط ارتباط في مديريات تسجيل الأراضي المعنية من اجل مراجعة الطلب وتدقيقه وثم ترحيله إلى نظام إدارة سير الإجراءات والمباشرة في إنجاز المعاملة بحيث تصبح جميع مراحل تقديم الخدمة إلكترونياً بدلاً من الوجاهية في السير لإنجازها دون القدوم إلى مديريات التسجيل إلا عند التوقيع على معاملة البيع.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

03/10/2023 20:49:39