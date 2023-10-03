أوقاف الرمثا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 3 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف الرمثا اليوم الثلاثاء بذكرى المولد النبوي الشريف، في مسجد ابي عبيدة عامر بن الجراح الرمثا
وقال متصرف لواء الرمثا بكر الكعابنة إن مولد سيد المرسلين كان بداية عهد جديد مشرق على الجزيرة العربية والعالم أجمع ونحتفل بمولده الشريف مقتدين بأخلاقه وسنته.
وأشار مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان إلى أن المولد النبوي الشريف شكل في حس المسلم منهجا عظيما يدفع المسلم نحو الخير والعمل الصالح وتوجه الى الله العلي القدير ان يحفظ هذا البلد سخاء رخاء وان يحفظ القيادة الهاشمية.
كما أشار مساعد مدير الأوقاف الدكتور محمد وردات إلى أن وزارة الأوقاف دأبت على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لربط الناس بسيرة الرسول الكريم لأنها أسوة حسنة وتعظيم لسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.
وتحدث مفتي لواء الرمثا الدكتور محمد علي الشرمان عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والدروس والعبر المستفادة.
--(بترا)
ب.و/أز/ ع ط
03/10/2023 20:39:25
MENAFN03102023000117011021ID1107182159
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