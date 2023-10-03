أوقاف الرمثا تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 3 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف الرمثا اليوم الثلاثاء بذكرى المولد النبوي الشريف، في مسجد ابي عبيدة عامر بن الجراح الرمثا

وقال متصرف لواء الرمثا بكر الكعابنة إن مولد سيد المرسلين كان بداية عهد جديد مشرق على الجزيرة العربية والعالم أجمع ونحتفل بمولده الشريف مقتدين بأخلاقه وسنته.

وأشار مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان إلى أن المولد النبوي الشريف شكل في حس المسلم منهجا عظيما يدفع المسلم نحو الخير والعمل الصالح وتوجه الى الله العلي القدير ان يحفظ هذا البلد سخاء رخاء وان يحفظ القيادة الهاشمية.

كما أشار مساعد مدير الأوقاف الدكتور محمد وردات إلى أن وزارة الأوقاف دأبت على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لربط الناس بسيرة الرسول الكريم لأنها أسوة حسنة وتعظيم لسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم.

وتحدث مفتي لواء الرمثا الدكتور محمد علي الشرمان عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والدروس والعبر المستفادة.

--(بترا)

ب.و/أز/ ع ط

03/10/2023 20:39:25