وزير الأشغال يتفقد مشاريع في محافظتي الكرك والعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع في منطقة البحر الميت ومحافظتي الكرك والعقبة، خلال جولة ميدانية اشتملت على زيارة بلدية السلطاني.

وبحسب بيان أصدرته الوزارة، تفقد أبو السمن سير أعمال الصيانة الطارئة لحماية مخرج جسر الموجب والمتمثلة بأعمال فتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة اسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.

وشدد أبو السمن خلال جولته في الموقع على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى سوية ممكنة لتلافي آثار الانجرافات التي يتعرض لها مجرى الوادي من فترة الى أخرى.

كما تتضمن الأعمال إزالة طبقات الأسفلت القائمة أعلى الجسر بعمق 2 متر والعمل على تركيب طبقات جيوجريد على منسوب الحفر وتحت الأساس وما تحته وتنفيذ طبقات الطمم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية للوصول الى المناسيب المطلوبة إضافة الى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.

وشهد وادي الموجب أواخر شهر أيار الماضي تدفق عال للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/البحر الميت محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي، ما قد يشكل خطر على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.

و خلال تفقده سير العمل بمشروع تنفيذ طريق كثربا - الأغوار شدد أبو السمن على ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال فيه بأسرع وقت ممكن، موجها المعنيين في الوزارة الى تكثيف الزيارات الميدانية للمشروع ومتابعة عمل المقاول أولا بأول، وتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير .

ولفت إلى أهمية الطريق الاستراتيجية لربط الأغوار الجنوبية بالكرك ونقل المنتجات الزراعية من الأغوار إلى الكرك ومنها إلى محافظات المملكة.

وتشمل الأعمال بالمشروع إعادة تأهيل بكافة طبقات الفرشـيات والخلطـات الأسفلتية، إضافة إلى تنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصندوقية والحمايـات اللازمة لها وأعمال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.

وخلال تفقده لأعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة، أكد ابو السمن ضرورة إنجاز ما تبقى من المشروع ، وتذليل أي عقبات أو معيقات تحول دون ذلك، لافتا الى أهمية المشروع الحيوي لطريق دولي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.

ويقع مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة ضمن اختصاص محافظتي معان والعقبة، بطول حوالي (17) كلم تقريبا.

وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان أبو السمن قد التقى خلال جولته الميدانية على بلدية السلطاني، رئيس البلدية وعددا من أعضاء المجلس البلدي واستمع منهم الى مطالبهم المتعلقة بالطريق الصحراوي وطريق الخدمة ضمن حدود البلدية، حيث أوعز أبو السمن الى المعنيين في الوزارة بدراسة هذه الطلبات ووضعها على خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.

--(بترا)

م ح/أز/ ع ط

03/10/2023 20:03:59