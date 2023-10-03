وزير الأشغال يتفقد مشاريع في محافظتي الكرك والعقبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)-تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع في منطقة البحر الميت ومحافظتي الكرك والعقبة، خلال جولة ميدانية اشتملت على زيارة بلدية السلطاني.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة، تفقد أبو السمن سير أعمال الصيانة الطارئة لحماية مخرج جسر الموجب والمتمثلة بأعمال فتح مجرى الوادي وتنظيف الأحواض التجميعية عند المدخل ومعالجة اسفل بلاطة المخرج للعبارات القائمة من خلال استخدام ردم صخري وخرسانة للتغليف وإنشاء بلاطة علوية لحماية المنشآت القائمة.
وشدد أبو السمن خلال جولته في الموقع على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى سوية ممكنة لتلافي آثار الانجرافات التي يتعرض لها مجرى الوادي من فترة الى أخرى.
كما تتضمن الأعمال إزالة طبقات الأسفلت القائمة أعلى الجسر بعمق 2 متر والعمل على تركيب طبقات جيوجريد على منسوب الحفر وتحت الأساس وما تحته وتنفيذ طبقات الطمم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية للوصول الى المناسيب المطلوبة إضافة الى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.
وشهد وادي الموجب أواخر شهر أيار الماضي تدفق عال للمياه من سد الموجب نتيجة امتلاء السعة التخزينية باتجاه الوادي الذي يقع عليه جسر الموجب/البحر الميت محدثة أضرارا وانجرافات للحمايات القائمة على جانبي الوادي، ما قد يشكل خطر على سلامة المنشآت القائمة على جانبي الوادي.
و خلال تفقده سير العمل بمشروع تنفيذ طريق كثربا - الأغوار شدد أبو السمن على ضرورة إنجاز الأعمال بالمشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميا، واستكمال الأعمال فيه بأسرع وقت ممكن، موجها المعنيين في الوزارة الى تكثيف الزيارات الميدانية للمشروع ومتابعة عمل المقاول أولا بأول، وتفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير .
ولفت إلى أهمية الطريق الاستراتيجية لربط الأغوار الجنوبية بالكرك ونقل المنتجات الزراعية من الأغوار إلى الكرك ومنها إلى محافظات المملكة.
وتشمل الأعمال بالمشروع إعادة تأهيل بكافة طبقات الفرشـيات والخلطـات الأسفلتية، إضافة إلى تنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصندوقية والحمايـات اللازمة لها وأعمال الميول الجانبية للطريق وجدران جابيون.
وخلال تفقده لأعمال مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة، أكد ابو السمن ضرورة إنجاز ما تبقى من المشروع ، وتذليل أي عقبات أو معيقات تحول دون ذلك، لافتا الى أهمية المشروع الحيوي لطريق دولي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتنموي وقطاعات مهمة كالنقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.
ويقع مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطريق الممتد من منطقة النقب إلى منطقة الحميمة ضمن اختصاص محافظتي معان والعقبة، بطول حوالي (17) كلم تقريبا.
وتشمل الأعمال توسعة المسارب القائمة لتصبح ثلاثة مسارب وكتفا للقادم من العقبة باتجاه عمان، ومسربين وكتفا للسير القادم من عمان باتجاه العقبة وتأثيث الطريق بعناصر السلامة المرورية وبمقطع عرضي مشابه لما تم تنفيذه في مشروع إعادة إنشاء الطريق الصحراوي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال على مشروع إعادة التأهيل المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكان أبو السمن قد التقى خلال جولته الميدانية على بلدية السلطاني، رئيس البلدية وعددا من أعضاء المجلس البلدي واستمع منهم الى مطالبهم المتعلقة بالطريق الصحراوي وطريق الخدمة ضمن حدود البلدية، حيث أوعز أبو السمن الى المعنيين في الوزارة بدراسة هذه الطلبات ووضعها على خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.
--(بترا)
م ح/أز/ ع ط
03/10/2023 20:03:59
MENAFN03102023000117011021ID1107182157
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