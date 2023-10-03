دورة تدريبية لمرشدي محافظات الجنوب عن الزراعة المحمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 3 تشرين الأول (بترا)- افتتح مدير زراعة محافظة الكرك المهندس مصباح الطراونة، اليوم الثلاثاء، في قاعة المديرية الدورة التدريبية الإقليمية لمرشدي محافظات الجنوب بعنوان الزراعة المحمية.

وقال الطراونة إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المرشدين الزراعيين المهنية والعلمية وتسخيرها في سبيل خدمة القطاع الزراعي والمزارعين مؤكدا جاهزية المديرية على تقديم جميع التسهيلات المتاحة لتطوير وتحسين قدرات المرشدين الزراعيين من خلال البرامج التدريبية الممنهجة والدورات العلمية والعملية التي تثري قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والإرشادية فضلا عن اطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد في المحالات الزراعية المتنوعة.

وقدم رئيس شعبة الإرشاد في لواء عي المهندس رمزي الضمور شرحا عن تأسيس وإدارة البيوت المحمية والتعريف بأهمية الزراعة المحمية في إنتاج المحاصيل الزراعية بوسائل غير تقليدية بغرض حمايتها من الظروف الجوية.

--(بترا)

م ع/أز/ ع ط

03/10/2023 19:40:07