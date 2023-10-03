دورة تدريبية لمرشدي محافظات الجنوب عن الزراعة المحمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 3 تشرين الأول (بترا)- افتتح مدير زراعة محافظة الكرك المهندس مصباح الطراونة، اليوم الثلاثاء، في قاعة المديرية الدورة التدريبية الإقليمية لمرشدي محافظات الجنوب بعنوان الزراعة المحمية.
وقال الطراونة إن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المرشدين الزراعيين المهنية والعلمية وتسخيرها في سبيل خدمة القطاع الزراعي والمزارعين مؤكدا جاهزية المديرية على تقديم جميع التسهيلات المتاحة لتطوير وتحسين قدرات المرشدين الزراعيين من خلال البرامج التدريبية الممنهجة والدورات العلمية والعملية التي تثري قدراتهم وإمكانياتهم العلمية والإرشادية فضلا عن اطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد في المحالات الزراعية المتنوعة.
وقدم رئيس شعبة الإرشاد في لواء عي المهندس رمزي الضمور شرحا عن تأسيس وإدارة البيوت المحمية والتعريف بأهمية الزراعة المحمية في إنتاج المحاصيل الزراعية بوسائل غير تقليدية بغرض حمايتها من الظروف الجوية.
--(بترا)
م ع/أز/ ع ط
03/10/2023 19:40:07
MENAFN03102023000117011021ID1107182156
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