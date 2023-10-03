اختتام منافسات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة الأولى

MENAFN - Jordan News Agency)

عنان 3 تشرين الأول (بترا)- اختتمت مساء، اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي.

وحقق الجزيرة فوزا على اتحاد الرمثا بهدف نظيف، وفاز عمان FC على كفرسوم 2-0، وبذات النتيجة تغلب الصريح على العالية.

وتغلب السرحان على أم القطين 4-0، وفاز العربي على صما 2-1، فيما تعادل اليرموك والبقعة 1-1، وبذات النتيجة انتهى لقاء الطرة والهاشمية.

ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن الصريح، ثم السرحان وعمان FC والعربي 9، اتحاد الرمثا وكفرسوم 6، الهاشمية 5، أم القطين 4، البقعة وصما 3، اليرموك والطرة 1، والعالية أخيرا دون نقاط.

وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.

--(بترا)

خ خ/أز/ ع ط

03/10/2023 19:35:17