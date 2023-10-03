الملكة رانيا العبدالله تطلع على برامج مركز كونوي لتعليم اللاجئين في بلفاست

MENAFN - Jordan News Agency)

بلفاست 3 تشرين الأول (بترا)- زارت جلالة الملكة رانيا العبد الله اليوم الثلاثاء، في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست مركز كونوي التعليمي الذي يقدم عدداً من البرامج لخدمة الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء في المدينة.

وتتنوع برامج المركز لتشمل دروس اللغة الإنجليزية ونادي لمساعدة طلبة المدارس الابتدائية والثانوية في الواجبات المنزلية ومدرسة صيفية سنوية لعائلات اللاجئين.

وتهدف البرامج التي يديرها معلمون ومتطوعون مدربون إلى مساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع.

والتقت جلالتها مجموعة من طالبي اللجوء واللاجئين وأفراد من المجتمع المحلي وممثلين عن مجلس مدينة بلفاست للاطلاع على تجاربهم في هذا المجال.

--(بترا)

أز/ع ط

03/10/2023 19:45:08