أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى المولد النبوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء المزار الجنوبي 3 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء بذكرى المولد النبوي، برعاية متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور فواز الخريشا.
وتحدث مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة عن هذه الذكرى العطرة وما تحمله من دلالات وعبر، مشيرا إلى دور وزارة الأوقاف في رعاية دور القرآن الكريم والدارسين فيها وإشغال وقت فراغ طلبة المدارس في العطلة الصيفية بما ينفعهم واختيار وزارة الأوقاف شعارا لهذا العام يتواءم مع دور الهاشميين في رعاية مقامات الصحابة الكرام الذين حملوا هذا الإرث الديني.
ومندوبا عن أولياء أمور الطلبة تحدث الدكتور بلال القرالة عن دور المراكز الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف في رعاية القرآن ورعاية الطلبة مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والمديرية والتي أسهمت في تحقيق العديد من المقاصد الشرعية.
وفي نهاية الحفل جرى تكريم مشرفي المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وأوائل المراكز من الطلبة.
--(بترا)
م ع/أز/ ع ط
03/10/2023 19:33:47
MENAFN03102023000117011021ID1107182153
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