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أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى المولد النبوي

10/3/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لواء المزار الجنوبي 3 تشرين الأول (بترا)- احتفلت مديرية أوقاف المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء بذكرى المولد النبوي، برعاية متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور فواز الخريشا.
وتحدث مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور معتصم الشمايلة عن هذه الذكرى العطرة وما تحمله من دلالات وعبر، مشيرا إلى دور وزارة الأوقاف في رعاية دور القرآن الكريم والدارسين فيها وإشغال وقت فراغ طلبة المدارس في العطلة الصيفية بما ينفعهم واختيار وزارة الأوقاف شعارا لهذا العام يتواءم مع دور الهاشميين في رعاية مقامات الصحابة الكرام الذين حملوا هذا الإرث الديني.
ومندوبا عن أولياء أمور الطلبة تحدث الدكتور بلال القرالة عن دور المراكز الصيفية التابعة لوزارة الأوقاف في رعاية القرآن ورعاية الطلبة مشيدا بالجهود المبذولة من وزارة الأوقاف والمديرية والتي أسهمت في تحقيق العديد من المقاصد الشرعية.
وفي نهاية الحفل جرى تكريم مشرفي المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وأوائل المراكز من الطلبة.
--(بترا)
م ع/أز/ ع ط
03/10/2023 19:33:47

MENAFN03102023000117011021ID1107182153

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