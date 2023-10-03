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وزير الزراعة: الأردن اتخذ مبكرا إجراءات لتقليل آثار الأزمات على الأمن الغذائي

10/3/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الأردن شرع، مبكرا، بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني، باتخاذ إجراءات للتحوط من أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي، وتقليل آثارها السلبية على الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنعقدة في الدوحة تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل".
وأكد الحنيفات، أن هذه الإجراءات، أسهمت بشكل مباشر في تحسين منعة واستدامة الأمن الغذائي في الأردن، وعبر عن شكره لقطر لاستضافتها لهذا الاجتماع.
ودعا الحنيفات في كلمته إلى المنظمة أعضاءها إلى تبني مقاربات مختلفة مرتبطة بحصر الموارد الطبيعية وخطط استثمارها ضمن آليات الصناديق الخاصة بالتمويل أو الدراسات، وإنشاء مراصد إقليمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الغذائي وعلى رأسها منظمة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، والنظر إلى الدول المستضيفة للجوء بطريقة تضمن تعزيز دورها الإنساني، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لنقل تجاربها الإيجابية.
وأشار إلى ضرورة وقف إهدار الغذاء، وترسيخ مفهوم الحفاظ على النعمة لا سيما أن الدراسات تشير الدراسات إلى أن المهدر من الغذاء يطعم نحو ثلث سكان العالم.
وأوضح أن الأردن تبنى من خلال إستراتيجيته الوطنية إنشاء مجلس للأمن الغذائي، وأطلق مبادرة لوقف المهدر من الغذاء، وأعدّ خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تتضمن خفض هدر الغذاء واستدامة الموارد الغذائية.
يذكر ان الحنيفات يترأس الوفد المشارك في اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يضم السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، و رئيس قسم المنظمات في وزارة الزراعة المهندسة ندى الفريحات.
--(بترا)
رح/ ن ح/ ع ط
03/10/2023 19:32:36

MENAFN03102023000117011021ID1107182152

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