وزير الزراعة: الأردن اتخذ مبكرا إجراءات لتقليل آثار الأزمات على الأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن الأردن شرع، مبكرا، بقيادة وتوجيه جلالة الملك عبد الله الثاني، باتخاذ إجراءات للتحوط من أثر الأزمات الدولية على الأمن الغذائي، وتقليل آثارها السلبية على الأسر والمجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الثلاثاء، في اجتماعات الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنعقدة في الدوحة تحت شعار "معا ملتزمون بالعمل".
وأكد الحنيفات، أن هذه الإجراءات، أسهمت بشكل مباشر في تحسين منعة واستدامة الأمن الغذائي في الأردن، وعبر عن شكره لقطر لاستضافتها لهذا الاجتماع.
ودعا الحنيفات في كلمته إلى المنظمة أعضاءها إلى تبني مقاربات مختلفة مرتبطة بحصر الموارد الطبيعية وخطط استثمارها ضمن آليات الصناديق الخاصة بالتمويل أو الدراسات، وإنشاء مراصد إقليمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بالأمن الغذائي وعلى رأسها منظمة "الفاو" وبرنامج الأغذية العالمي، والنظر إلى الدول المستضيفة للجوء بطريقة تضمن تعزيز دورها الإنساني، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لنقل تجاربها الإيجابية.
وأشار إلى ضرورة وقف إهدار الغذاء، وترسيخ مفهوم الحفاظ على النعمة لا سيما أن الدراسات تشير الدراسات إلى أن المهدر من الغذاء يطعم نحو ثلث سكان العالم.
وأوضح أن الأردن تبنى من خلال إستراتيجيته الوطنية إنشاء مجلس للأمن الغذائي، وأطلق مبادرة لوقف المهدر من الغذاء، وأعدّ خارطة طريق لتنفيذ المبادرة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية تتضمن خفض هدر الغذاء واستدامة الموارد الغذائية.
يذكر ان الحنيفات يترأس الوفد المشارك في اجتماع الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، الذي يضم السفير الأردني في قطر زيد اللوزي، و رئيس قسم المنظمات في وزارة الزراعة المهندسة ندى الفريحات.
--(بترا)
رح/ ن ح/ ع ط
03/10/2023 19:32:36
MENAFN03102023000117011021ID1107182152
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.