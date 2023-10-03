الاقتصاد الرقمي تنفذ تمرين إخلاء وهميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نفذت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب عمان، تمرين إخلاء وهميا في مبنى الوزارة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي التمرين ضمن سياسة الوزارة في الاستعداد للازمات والحالات الطارئة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.
وبحسب البيان، يهدف التمرين الوهمي إلى اختبار جاهزية العاملين في الوزارة، والإجراءات المتخذة من قبلهم وسرعة استجابتهم للتعامل مع الحالات الطارئة واختبار مستوى التعاون بين موظفي الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد لتجنب الآثار الناجمة في مثل تلك الحالات.
وعبر الفريق المشرف على الإخلاء من مديرية دفاع مدني غرب عمان، عن إعجابه بمستوى كادر الوزارة من فرق الطوارئ والموظفين في التعامل مع الحالات الطارئة.
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، عن شكرهما وتقديرهما وإعجابهما بالمستوى المتميز لكوادر الدفاع المدني التي أشرفت على التمرين.
--(بترا)
غ ح/أز / ع ط
03/10/2023 19:20:51
MENAFN03102023000117011021ID1107182151
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.