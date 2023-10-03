الاقتصاد الرقمي تنفذ تمرين إخلاء وهميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نفذت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني غرب عمان، تمرين إخلاء وهميا في مبنى الوزارة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، يأتي التمرين ضمن سياسة الوزارة في الاستعداد للازمات والحالات الطارئة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وبحسب البيان، يهدف التمرين الوهمي إلى اختبار جاهزية العاملين في الوزارة، والإجراءات المتخذة من قبلهم وسرعة استجابتهم للتعامل مع الحالات الطارئة واختبار مستوى التعاون بين موظفي الوزارة والعمل بروح الفريق الواحد لتجنب الآثار الناجمة في مثل تلك الحالات.

وعبر الفريق المشرف على الإخلاء من مديرية دفاع مدني غرب عمان، عن إعجابه بمستوى كادر الوزارة من فرق الطوارئ والموظفين في التعامل مع الحالات الطارئة.

وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، عن شكرهما وتقديرهما وإعجابهما بالمستوى المتميز لكوادر الدفاع المدني التي أشرفت على التمرين.

--(بترا)

غ ح/أز / ع ط

03/10/2023 19:20:51