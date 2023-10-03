الملكية الأردنية تطفئ جزءاً من خسائرها وترفع رأس المال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- عقدت الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اجتماعها غير العادي، اليوم الثلاثاء، بواسطة تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس، سامر المجالي، وأعضاء المجلس ومندوب مراقب عام الشركات وممثلين عن شركة إدارة الاستثمارات الحكومية ومدققي الحسابات (ارنست ويونغ) وجمعٌ من المساهمين والعاملين في الشركة.

وبحسب بيان للشركة؛ قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع تخفيض رأس مال الشركة من 324.610.470 سهم/دينار إلى 123.627.470 سهم/دينار وذلك عن طريق إطفاء مبلغ 200.983 مليون دينار من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 385.157 مليون دينار، وإطفاء قيمة الاحتياطي الإجباري البالغ 14.808 مليون دينار من إجمالي الخسائر المتراكمة، لتصبح قيمتها بعد الإطفاء 184.174 مليون دينار.

ووافقت على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 240.000.000 سهم/دينار؛ ليصبح رأس المال المصرح به والمكتتب به 363.627.470 سهم/دينار، وذلك من خلال تغطية الزيادة في رأس مال الشركة من خلال رسملة 70.000.000 سهم/دينار للحكومة الأردنية من خلال شركة إدارة الاستثمارات الحكومية من خلال دفعات على حساب زيادة رأس مال الشركة الظاهرة في البيانات المالية للشركة كما في 31 كانون الأول 2022.

وستغطي الملكية الأردنية باقي مبلغ الزيادة في رأس المال وقيمته 170.000.000 سهم/دينار من خلال تملكها 90 بالمئة من رأس مال شركة المطارات الأردنية وتسديد قيمتهم من خلال رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية وإصدار أسهم جديدة بقيمة 170.000.000 سهم/دينار لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس سعيد دروزة، إن الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الشركة والتي بدأت بتنفيذها ساهمت بنحو كبير في تمكين الملكية الأردنية من الاستمرار بأداء دورها كناقل وطني للمملكة، وترويج الأردن كوجهة سياحية وجعل عمان محطة رئيسية في المنطقة وتعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية بقدر الإمكانات المتاحة أمامها.

وأضاف،أن الملكية تسعى بكل إمكاناتها المتاحة إلى جانب الجهود المتواصلة للحكومة في سعي حثيث في هذه المرحلة لدعم مسيرها، وإيجاد الحلول للخروج من الأزمة وآثارها والخسائر المالية التي سببتها جائحة كورونا؛ حيث سجَّلت الشركة خلال عامي 2020 و 2021 خسائر صافية بلغتْ نحو 235 مليون دينار، عدا عن ما سجلته خلال الربع الأول من عام 2022، بسبب انتشار فيروس أميكرون، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت لرفع أسعار الوقود في الأٍسواق العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سامر المجالي أن تفهم الحكومة لأهمية الناقل الوطني للأردن والتي تتمتع بقيمة رمزية مهمة للدولة فضلاً عن الدور الإستراتيجي الرائد الذي تقوم به الشركة في ربط الأردن بالعالم، كلها أسباب تقف وراء قرار الحكومة بإعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة لدعمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة وضعت الملكية الأردنية في مسارها الصحيح، وهي قادرة على اجتياز المرحلة والانطلاق نحو مستقبل أفضل.

وأضاف أنَّ عمليةَ إعادةِ هيكلةِ رأسِ مالِ الملكيةِ الأردنيةِ سيساعدُها على المضي قُدماً في عمليةِ تحديثِ أسطولِ الطائراتِ في ضوءِ خطتِها لتوسيعِ شبكةِ خطوطِها ورفعِ حجمِ الأسطولِ إلى حوالي 41 طائرةً؛ حيثُ جرى التعاقدُ على إدخالِ طائراتٍ جديدةٍ منْ طرازِ إيرباص (A320neo) للمسافاتِ متوسطةِ المدى في الشرقِ الأوسط، والخليجِ العربي، وأفريقيا، وأوروبا، وطائراتٍ جديدةٍ من طرازِ إمبراير E2 لخدمةِ خطوطِ الشركةِ القصيرة؛ حيثُ ستنضمُّ أولُ طائرتينِ منْ طرازِ إمبراير إلى الأسطولِ في منتصفِ شهرِ كانونَ الأول المقبل، وستَستكملُ الملكيةُ الأردنيةُ عمليةَ تحديثِ الأسطولِ بالكاملْ مع بدايةِ عام 2026.

--(بترا)

ع ن/أز/ ع ط

03/10/2023 19:17:35