ورشة بالكورة عن تحديات الزراعة والأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 تشرين الأول (بترا)– نظم مركز شباب دير سعيد النموذجي بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة حول فرص وتحديات الزراعة والأمن الغذائي، بمشاركة 18 شاباً من أعضاء المركز.

وتناول المهندس بسام الفقية من مديرية زراعة الكورة أهمية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي والتوزيع الجغرافي لانواع الزراعات في الأردن ومراحل تطورها ودورها في المساهمة بالدخل القومي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى ابرز التحديات التي تواجه الزراعة والمتمثلة في تعميم الأساليب الحديثة للزراعة وتفتت الملكيات الزراعية والآفات الزراعية والهجرة من الريف إلى المدن والتصحر وتذبذب الأمطار وقلة استخدام اسلوب الزراعة المتكاملة وضعف التسويق .

وتخلل الورشة ، نقاش حول فرص الشباب في القطاع الزراعي وعوامل نجاح المشروعات الزراعية .

--(بترا)

أ غ / أز/ ع ط

03/10/2023 19:08:04