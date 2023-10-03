ورشة بالكورة عن تحديات الزراعة والأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 تشرين الأول (بترا)– نظم مركز شباب دير سعيد النموذجي بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الثلاثاء، ورشة حول فرص وتحديات الزراعة والأمن الغذائي، بمشاركة 18 شاباً من أعضاء المركز.
وتناول المهندس بسام الفقية من مديرية زراعة الكورة أهمية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي والتوزيع الجغرافي لانواع الزراعات في الأردن ومراحل تطورها ودورها في المساهمة بالدخل القومي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى ابرز التحديات التي تواجه الزراعة والمتمثلة في تعميم الأساليب الحديثة للزراعة وتفتت الملكيات الزراعية والآفات الزراعية والهجرة من الريف إلى المدن والتصحر وتذبذب الأمطار وقلة استخدام اسلوب الزراعة المتكاملة وضعف التسويق .
وتخلل الورشة ، نقاش حول فرص الشباب في القطاع الزراعي وعوامل نجاح المشروعات الزراعية .
--(بترا)
أ غ / أز/ ع ط
03/10/2023 19:08:04
MENAFN03102023000117011021ID1107182149
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