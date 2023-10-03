الأردن الراعي الرسمي لافتتاح معرض توب ريزا السياحي العالمي في فرنسا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، مكرم القيسي، اليوم الثلاثاء، معرض سوق السفر الفرنسي العالمي "توب ريزا" في نسخته الـ45، بصفة الأردن الراعي الرسمي للمعرض لهذا العام، بحضور وزيرة السياحة الفرنسية أوليفيا جريجوار.

وحضر افتتاح فعاليات المعرض التي تستمر من 3 إلى 5 الشهر الحالي، نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، وممثلون عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والملكية الأردنية، والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.

وأكد الوزير القيسي في بيان صحفي، أهمية المعرض وما يشكله في فرنسا من توجيه اتجاهات السياح الفرنسيين لتحديد وجهاتهم السياحية المستقبلية ومنها زيارة المملكة بقصد السياحة.

وقال إن للمعرض الذي تشارك به 20 شركة سياحية أردنية، أهمية كبرى لتسويق المنتج السياحي الأردني، مشيرا إلى أنه من أهم المعارض في فرنسا، ويمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة للمملكة.

وزارت وزيرة السياحة الفرنسية، الجناح الأردني في المعرض، معربة عن امتنانها لما تقوم به المملكة من إثراء للقطاع السياحي العالمي ومشاركاتها الغنية بالمعارض الدولية، خصوصا معرض "توب ريزا".

وعلى هامش المعرض، التقى الوزير القيسي، وزيرة السياحة اليونانية، وبحثا العديد من الأمور أبرزها تسويق الأردن واليونان سياحيا بملف مشترك، وتسويق درب الحج المسيحي في اليونان، وفرص التدريب والاستثمار في الأردن عملا بالاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وشارك القيسي، في جلسة "طاولة مستديرة" مع نظيريه الكوستاريكي، والغامبيي، ونائب وزير السياحة القبرصي، ومدير الوكالة السياحية الفرنسية للتسويق، ناقشت الواقع السياحي وتحديات السياحة المستدامة ومستقبلها.

من جهته، توقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال فعاليات المعرض، أن يشهد المعرض توقيع اتفاقيات استقطاب سياحة أجنبية للمملكة، وأن يلقى الجناح الاردني اهتماما من الصحافة والإعلام الفرنسي.

ولفت إلى لقاءات عديدة جرت مع وسائل الإعلام الفرنسي، ومدى اهتمامها في المملكة، مؤكدا أهمية السياحة بالأردن وتميزها وتنوع منتجها وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار.

وبين أنه ستعقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع أهم مكاتب السياحة والسفر الفرنسية والعالمية، وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات من شأنها تنشيط الحركة السياحية.

وقال، إن مشاركة الوفد الأردني من القطاعين العام والخاص، جاءت للتأكيد على أهمية تعاون القطاعين في ترويج المنتج السياحي الأردني المتنوع، وتنفيذ المزيد من الحملات الترويجية المشتركة لزيادة أعداد السياح القادمين من السوق الفرنسي.

بدورها، أكدت السفيرة الأردنية في فرنسا، لينا الحديد، أهمية المعرض ومشاركة الأردن كراعي رسمي له بنسخته الحالية.

ويشارك في المعرض وزراء سياحة من 22 بلدا، و29475 مشاركا من القطاع السياحي العالمي، وحضور حوالي 1400 علامة تجارية عالمية، كما سيتم خلال المعرض عقد 80 جلسة حوارية تعنى بالسياحة.

--(بترا)

ح خ/ ن ح/رق

03/10/2023 18:23:11