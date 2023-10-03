الأردن الراعي الرسمي لافتتاح معرض توب ريزا السياحي العالمي في فرنسا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- افتتح وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، مكرم القيسي، اليوم الثلاثاء، معرض سوق السفر الفرنسي العالمي "توب ريزا" في نسخته الـ45، بصفة الأردن الراعي الرسمي للمعرض لهذا العام، بحضور وزيرة السياحة الفرنسية أوليفيا جريجوار.
وحضر افتتاح فعاليات المعرض التي تستمر من 3 إلى 5 الشهر الحالي، نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، وممثلون عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والملكية الأردنية، والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.
وأكد الوزير القيسي في بيان صحفي، أهمية المعرض وما يشكله في فرنسا من توجيه اتجاهات السياح الفرنسيين لتحديد وجهاتهم السياحية المستقبلية ومنها زيارة المملكة بقصد السياحة.
وقال إن للمعرض الذي تشارك به 20 شركة سياحية أردنية، أهمية كبرى لتسويق المنتج السياحي الأردني، مشيرا إلى أنه من أهم المعارض في فرنسا، ويمثل فرصة لتنشيط حركة السياحة الفرنسية الوافدة للمملكة.
وزارت وزيرة السياحة الفرنسية، الجناح الأردني في المعرض، معربة عن امتنانها لما تقوم به المملكة من إثراء للقطاع السياحي العالمي ومشاركاتها الغنية بالمعارض الدولية، خصوصا معرض "توب ريزا".
وعلى هامش المعرض، التقى الوزير القيسي، وزيرة السياحة اليونانية، وبحثا العديد من الأمور أبرزها تسويق الأردن واليونان سياحيا بملف مشترك، وتسويق درب الحج المسيحي في اليونان، وفرص التدريب والاستثمار في الأردن عملا بالاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وشارك القيسي، في جلسة "طاولة مستديرة" مع نظيريه الكوستاريكي، والغامبيي، ونائب وزير السياحة القبرصي، ومدير الوكالة السياحية الفرنسية للتسويق، ناقشت الواقع السياحي وتحديات السياحة المستدامة ومستقبلها.
من جهته، توقع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال فعاليات المعرض، أن يشهد المعرض توقيع اتفاقيات استقطاب سياحة أجنبية للمملكة، وأن يلقى الجناح الاردني اهتماما من الصحافة والإعلام الفرنسي.
ولفت إلى لقاءات عديدة جرت مع وسائل الإعلام الفرنسي، ومدى اهتمامها في المملكة، مؤكدا أهمية السياحة بالأردن وتميزها وتنوع منتجها وما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار.
وبين أنه ستعقد اجتماعات ولقاءات موسعة مع أهم مكاتب السياحة والسفر الفرنسية والعالمية، وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقيات من شأنها تنشيط الحركة السياحية.
وقال، إن مشاركة الوفد الأردني من القطاعين العام والخاص، جاءت للتأكيد على أهمية تعاون القطاعين في ترويج المنتج السياحي الأردني المتنوع، وتنفيذ المزيد من الحملات الترويجية المشتركة لزيادة أعداد السياح القادمين من السوق الفرنسي.
بدورها، أكدت السفيرة الأردنية في فرنسا، لينا الحديد، أهمية المعرض ومشاركة الأردن كراعي رسمي له بنسخته الحالية.
ويشارك في المعرض وزراء سياحة من 22 بلدا، و29475 مشاركا من القطاع السياحي العالمي، وحضور حوالي 1400 علامة تجارية عالمية، كما سيتم خلال المعرض عقد 80 جلسة حوارية تعنى بالسياحة.
--(بترا)
ح خ/ ن ح/رق
03/10/2023 18:23:11
MENAFN03102023000117011021ID1107182148
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