مستوطنون متطرفون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت بلدية الخليل في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة القديمة بحماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ، التي حوّلها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".

وجاب المستوطنون المقتحمون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بأعيادهم اليهودية الاستفزازية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول الى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة القديمة بالخليل.

--(بترا)

م ف/رق

03/10/2023 18:02:53