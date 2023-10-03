مستوطنون متطرفون يقتحمون البلدة القديمة في الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الأول (بترا)- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت بلدية الخليل في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا البلدة القديمة بحماية وحراسة مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ، التي حوّلها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو".
وجاب المستوطنون المقتحمون شوارع وأزقة البلدة القديمة احتفالا بأعيادهم اليهودية الاستفزازية، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة، ومنعتهم من الوصول الى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية للبلدة القديمة بالخليل.
--(بترا)
م ف/رق
03/10/2023 18:02:53
MENAFN03102023000117011021ID1107182147
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