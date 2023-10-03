مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والوطني للأمن السيبراني

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 3 تشرين الأول (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوثيق أواصر التعاون بين الجانبين.

وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن المركز رئيسه المهندس بسام المحارمة.

وأكد العجلوني، تركيز الجامعة على تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة، وسعيها المستمر إلى تعزيز وتأهيل وإكساب الطلبة المهارات المتطورة لتلك التخصصات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي.

وأشاد بدور المركز الذي يعتبر من المؤسسات الهامة الذي يوفر الحماية للمملكة من التهديدات في الفضاء السيبراني، مؤكدا أهمية التعاون مع المركز في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية كافة.

بدوره، عرض المحارمة لدور المركز في حماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات، والتنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.

وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة بالأمن السيبراني، كالفنية والتقنية، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية والدراسات المعدة في الجامعة ذات العلاقة بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بالأمن السيبراني إضافة إلى التعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الأمن السيبراني.

--(بترا)

أع/ف م/رق

03/10/2023 17:53:23