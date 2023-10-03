مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والوطني للأمن السيبراني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 3 تشرين الأول (بترا)- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية مع المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوثيق أواصر التعاون بين الجانبين.
وقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن المركز رئيسه المهندس بسام المحارمة.
وأكد العجلوني، تركيز الجامعة على تخصصات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والبرمجة، وسعيها المستمر إلى تعزيز وتأهيل وإكساب الطلبة المهارات المتطورة لتلك التخصصات التي تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والإقليمي.
وأشاد بدور المركز الذي يعتبر من المؤسسات الهامة الذي يوفر الحماية للمملكة من التهديدات في الفضاء السيبراني، مؤكدا أهمية التعاون مع المركز في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية كافة.
بدوره، عرض المحارمة لدور المركز في حماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفعالية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات، والتنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية، وعقد الدورات التدريبية المتخصصة بالأمن السيبراني، كالفنية والتقنية، والتعاون في مجال الأبحاث العلمية والدراسات المعدة في الجامعة ذات العلاقة بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة وطنية للتوعية بالأمن السيبراني إضافة إلى التعاون في مجال التدريب الميداني لطلبة الأمن السيبراني.
--(بترا)
أع/ف م/رق
03/10/2023 17:53:23
MENAFN03102023000117011021ID1107182146
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