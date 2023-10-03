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توقيف مزارعين أسبوعا لرشهما مبيدات حشرية تسببت بتسمم طالبات

10/3/2023 2:35:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 3 تشرين الأول (بترا)- أوقف مدعي عام الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء، مزارعين من جنسية أجنبية أسبوعا لرشهما مادة سامة في قطعة أرض يزرعانها مجاورة لمدرسة كريمة الشاملة للإناث.
ونسب المدعي العام للمتهمين التسبب بإصابة عدد من الطالبات بتسمم نتج عن استنشاق المادة السامة وجرى إسعافهن إلى قسم الطوارئ في مستشفى أبو عبيدة، ولا تزال القضية قيد التحقيق.
وكانت كوادر دفاع مدني الأغوار الشمالية أسعفت عشرات الطالبات من مدرسة الكريمة الشاملة للإناث اثر استنشاقهن غازات سامة ناتجة مبيدات حشرية.
--(بترا)
م.ق/م ف
03/10/2023 17:44:54

MENAFN03102023000117011021ID1107182145

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