اتفاقية بين صندوق حياة وكلية الخوارزمي لدعم الطلبة المتفوقين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم، وكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مذكرة تعاون لدعم طلبة متفوقين غير مقتدرين ماديا.
وتضمنت المذكرة تقديم منح دراسية كاملة وجزئية وقروض حسنة لطلبة في برامج البكالوريوس، والدبلوم المتوسط، ودورات الدبلوم التدريبي للعام الجامعي 2023-2024.
وقدم رئيس الهيئة الإدارية لصندوق حياة، المهندس موسى الساكت، خلال توقيعه المذكرة، إيجازاً عن الصندوق والمستفيدين منه، وآلية التقدم للاستفادة منه وطرق تمويله.
وأكد أن صندوق حياة للتعليم يتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات المقدمة، ويستفيد من مبادراته ومشاريعه الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة.
بدوره، قدم المدير العام، نائب رئيس هيئة المديرين للكلية، سلطان القدومي، خلال توقيعه المذكرة، شرحاً عن الإجراءات التكنولوجية الحديثة التي تطبقها الكلية الجامعية منذ سنوات، وانعكست إيجاباً على سير العملية التعليمية، وسهولة توصيل المعلومات للطلبة، وتعليمهم وتدريبهم وفق أعلى المعايير.
وأكد القدومي أهمية هذه الشراكات بين الكلية والصناديق التعليمية، باعتبارها عملا إنسانيا يخدم طلاب العلم والمعرفة.
من جانبها، أشادت المدير التنفيذي للكلية سوزان القدومي، بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات، وتمكينهم من أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.
يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم قدمت حتى نهاية تموز الماضي دعمًا يزيد على 8.191 مليون دينار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات ، و 51909 ساعات خدمة مجتمعيّة عامة.
--(بترا)
ع س/ ن ح
03/10/2023 17:38:33
MENAFN03102023000117011021ID1107182144
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