اتفاقية بين صندوق حياة وكلية الخوارزمي لدعم الطلبة المتفوقين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم، وكلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مذكرة تعاون لدعم طلبة متفوقين غير مقتدرين ماديا.

وتضمنت المذكرة تقديم منح دراسية كاملة وجزئية وقروض حسنة لطلبة في برامج البكالوريوس، والدبلوم المتوسط، ودورات الدبلوم التدريبي للعام الجامعي 2023-2024.

وقدم رئيس الهيئة الإدارية لصندوق حياة، المهندس موسى الساكت، خلال توقيعه المذكرة، إيجازاً عن الصندوق والمستفيدين منه، وآلية التقدم للاستفادة منه وطرق تمويله.

وأكد أن صندوق حياة للتعليم يتعامل بشفافية تامة مع كل الطلبات المقدمة، ويستفيد من مبادراته ومشاريعه الطلبة في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختلفة.

بدوره، قدم المدير العام، نائب رئيس هيئة المديرين للكلية، سلطان القدومي، خلال توقيعه المذكرة، شرحاً عن الإجراءات التكنولوجية الحديثة التي تطبقها الكلية الجامعية منذ سنوات، وانعكست إيجاباً على سير العملية التعليمية، وسهولة توصيل المعلومات للطلبة، وتعليمهم وتدريبهم وفق أعلى المعايير.

وأكد القدومي أهمية هذه الشراكات بين الكلية والصناديق التعليمية، باعتبارها عملا إنسانيا يخدم طلاب العلم والمعرفة.

من جانبها، أشادت المدير التنفيذي للكلية سوزان القدومي، بجهود الصندوق في إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات لدعم حق التعليم للطلبة المتفوقين غير المقتدرين مادياً في الجامعات، وتمكينهم من أخذ فرصهم وحقهم بسوق العمل.

يذكر أن جمعية صندوق حياة للتعليم قدمت حتى نهاية تموز الماضي دعمًا يزيد على 8.191 مليون دينار لطلبتها الجامعيين، و 27099 ساعة تدريبيّة في العديد من المجالات والاختصاصات ، و 51909 ساعات خدمة مجتمعيّة عامة.

--(بترا)

ع س/ ن ح

03/10/2023 17:38:33