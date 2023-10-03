فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالمفرق غداً
التاريخ
10/3/2023 2:35:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظة المفرق غداً الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيكون من 9 صباحا وحتى 5 مساء، وسيشمل مناطق: بريقا ومنشية الحمود والمطلة ومغير السرحان والحرفوشية.
--(بترا)
أ غ/م ف/ف ق
03/10/2023 17:27:55
MENAFN03102023000117011021ID1107182143
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