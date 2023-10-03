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جمعيتا النقل السياحي ووكلاء السفر تبحثان تحديات القطاع

10/3/2023 2:35:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة، اليوم الثلاثاء، التحديات التي تواجه الجانبين.
وأكد حمدان، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي الجمعيتين، أن هذا اللقاء يأتي للتنسيق وبحث المعيقات والتحديات التي تواجه الجانبين أثناء عملهم.
وأشار حمدان إلى دور الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي باعتباره ركيزة أساسية في صناعة السياحة، مؤكداً حرصها على تعزيز تنافسية القطاع، وتقديم الأفضل لمستخدميه بالتعاون مع الوزارات المعنية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري، والشركاء في جمعية وكلاء السياحة والسفر.
من جهته، أكد هلسة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، أن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد، التواصل الدائم وتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق بين وكلاء السياحة والسفر، ومجلس إدارة النقل السياحي ومكونات القطاع كافة، بما فيها وزارتا السياحة والآثار والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
كما أكد أهمية تعاون جمعية وكلاء السياحة والسفر مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع ذات الصلة، وضرورة عقد اللقاءات الدورية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات الجانبين.
وناقش الحضور عددا من المواضيع والمقترحات، وتطرقوا الى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر حاجز موسمية السياحة، والاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الحالي لحين قيام الجانبين بإعداد مصفوفة تبين المشاكل والتحديات والمعيقات من النواحي الفنية واللوجستية لكلا الجانبين، واقتراح حلول من شأنها رفع مستوى المنتج السياحي بشكل عام.
--(بترا)
ح خ/ن ح/رق
03/10/2023 16:32:39

MENAFN03102023000117011021ID1107182142

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