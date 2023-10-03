جمعيتا النقل السياحي ووكلاء السفر تبحثان تحديات القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- بحث نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية سهيل هلسة، اليوم الثلاثاء، التحديات التي تواجه الجانبين.
وأكد حمدان، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلسي الجمعيتين، أن هذا اللقاء يأتي للتنسيق وبحث المعيقات والتحديات التي تواجه الجانبين أثناء عملهم.
وأشار حمدان إلى دور الجمعية في خدمة قطاع النقل السياحي باعتباره ركيزة أساسية في صناعة السياحة، مؤكداً حرصها على تعزيز تنافسية القطاع، وتقديم الأفضل لمستخدميه بالتعاون مع الوزارات المعنية وهيئة تنشيط السياحة وهيئة تنظيم النقل البري، والشركاء في جمعية وكلاء السياحة والسفر.
من جهته، أكد هلسة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، أن السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع السياحي الذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد، التواصل الدائم وتبادل المعلومات ورفع مستوى التنسيق بين وكلاء السياحة والسفر، ومجلس إدارة النقل السياحي ومكونات القطاع كافة، بما فيها وزارتا السياحة والآثار والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
كما أكد أهمية تعاون جمعية وكلاء السياحة والسفر مع جمعية النقل السياحي بالمواضيع ذات الصلة، وضرورة عقد اللقاءات الدورية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات الجانبين.
وناقش الحضور عددا من المواضيع والمقترحات، وتطرقوا الى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكسر حاجز موسمية السياحة، والاتفاق على عقد اجتماع قبل نهاية الشهر الحالي لحين قيام الجانبين بإعداد مصفوفة تبين المشاكل والتحديات والمعيقات من النواحي الفنية واللوجستية لكلا الجانبين، واقتراح حلول من شأنها رفع مستوى المنتج السياحي بشكل عام.
--(بترا)
ح خ/ن ح/رق
03/10/2023 16:32:39
MENAFN03102023000117011021ID1107182142
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