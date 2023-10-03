أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 3 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الكرك، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد العمري وسط المدينة.
وقال مدير الأوقاف احمود الضمور خلال الاحتفال الذي حضره محافظ الكرك فراس أبو الغنم، ومدير الشرطة العميد جمال الجازي، "من حق الأمة ان تبقى دائما على صلة واستذكار لسيرة ونهج الرسول عليه السلام، وتعظيم الشعائر الدينية والفرح بها".
ومن جهته، استعرض مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، الدروس والعبر المستوحاة من سيرة الرسول عليه السلام، وأهمية تمثلها واتباعها لأنها تعد منهجا شاملا لحفظ الحقوق والحريات لمختلف الشعوب.
وبين أستاذ الشريعة بجامعة مؤتة الدكتور، علي البطوش، عظمة الرسالة الإسلامية التي ساهمت بإخراج الناس من الجهل والظلم إلى مصاف الدول المتقدمة حضاريا وعلميا، لافتا إلى النهج الإنساني والأخلاقي والقيمي الذي غرسه الرسول في نفوس الناس، والذي ما زال يشكل نهجا للبشرية وخاصة الجانب الأخلاقي.
واشتمل الاحتفال على أناشيد دينية قدمتها الفرقة الهاشمية للإنشاد.
--(بترا)
ع ج/رق
03/10/2023 17:10:51
MENAFN03102023000117011021ID1107182141
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