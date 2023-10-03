أوقاف الكرك تحتفي بالمولد النبوي الشريف

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 3 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية أوقاف الكرك، اليوم الثلاثاء، احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد العمري وسط المدينة.

وقال مدير الأوقاف احمود الضمور خلال الاحتفال الذي حضره محافظ الكرك فراس أبو الغنم، ومدير الشرطة العميد جمال الجازي، "من حق الأمة ان تبقى دائما على صلة واستذكار لسيرة ونهج الرسول عليه السلام، وتعظيم الشعائر الدينية والفرح بها".

ومن جهته، استعرض مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، الدروس والعبر المستوحاة من سيرة الرسول عليه السلام، وأهمية تمثلها واتباعها لأنها تعد منهجا شاملا لحفظ الحقوق والحريات لمختلف الشعوب.

وبين أستاذ الشريعة بجامعة مؤتة الدكتور، علي البطوش، عظمة الرسالة الإسلامية التي ساهمت بإخراج الناس من الجهل والظلم إلى مصاف الدول المتقدمة حضاريا وعلميا، لافتا إلى النهج الإنساني والأخلاقي والقيمي الذي غرسه الرسول في نفوس الناس، والذي ما زال يشكل نهجا للبشرية وخاصة الجانب الأخلاقي.

واشتمل الاحتفال على أناشيد دينية قدمتها الفرقة الهاشمية للإنشاد.

--(بترا)

ع ج/رق

03/10/2023 17:10:51

