مذكرة تفاهم بين البحوث الزراعية وجوفاك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البقعة 3 تشرين الأول (بترا)- وقع مركزا الوطني للبحوث الزراعية والأردني للصناعات البيولوجية (جوفاك) اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير قطاع الثروة الحيوانية.
وأكد مدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد أهمية المذكرة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والمتخصصة بتطوير وتصنيع اللقاحات والتشخيص البيولوجي الكاشف للدواجن وحيوانات المزرعة وتطوير منتجات مبتكرة لها انعكاس واضح على تحسين صحة الحيوان.
وقال حداد إن التعاون مع جوفاك تكاملي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات الكامنة وتوظيف الخبرات المشتركة من خلال عمل مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تطوير القطاع وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أن المركز يعكف على توظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي من خلال استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجوفاك رعد عبد الدايم إن جوفاك وصلت لمستوى متقدم من الصناعات البيولوجية في الأردن خاصة اللقاحات البيطرية التي تصدر إلى ما يزيد على 45 دولة صديقة و شقيقة لحماية الثروة الحيوانية.
وثمن دور المركز الوطني الريادي في توظيف مخرجات البحث العلمي وإيجاد حلول لتحديات القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن إنتاج اللقاحات البيطرية تعد خط الدفاع الأول لصحة الحيوان والحد من انتشار الأمراض المعدية التي تسبب خسائر مادية للمزارعين.
--(بترا)
ون/م ف/ف ق
03/10/2023 17:06:36
MENAFN03102023000117011021ID1107182140
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.