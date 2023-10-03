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مذكرة تفاهم بين البحوث الزراعية وجوفاك

10/3/2023 2:35:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البقعة 3 تشرين الأول (بترا)- وقع مركزا الوطني للبحوث الزراعية والأردني للصناعات البيولوجية (جوفاك) اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تطوير قطاع الثروة الحيوانية.
وأكد مدير عام المركز الوطني الدكتور نزار حداد أهمية المذكرة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والمتخصصة بتطوير وتصنيع اللقاحات والتشخيص البيولوجي الكاشف للدواجن وحيوانات المزرعة وتطوير منتجات مبتكرة لها انعكاس واضح على تحسين صحة الحيوان.
وقال حداد إن التعاون مع جوفاك تكاملي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق الإمكانات الكامنة وتوظيف الخبرات المشتركة من خلال عمل مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تطوير القطاع وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أن المركز يعكف على توظيف الابتكار والريادة في القطاع الزراعي من خلال استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال المدير التنفيذي لجوفاك رعد عبد الدايم إن جوفاك وصلت لمستوى متقدم من الصناعات البيولوجية في الأردن خاصة اللقاحات البيطرية التي تصدر إلى ما يزيد على 45 دولة صديقة و شقيقة لحماية الثروة الحيوانية.
وثمن دور المركز الوطني الريادي في توظيف مخرجات البحث العلمي وإيجاد حلول لتحديات القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن إنتاج اللقاحات البيطرية تعد خط الدفاع الأول لصحة الحيوان والحد من انتشار الأمراض المعدية التي تسبب خسائر مادية للمزارعين.
--(بترا)
ون/م ف/ف ق
03/10/2023 17:06:36

MENAFN03102023000117011021ID1107182140

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