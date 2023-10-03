اليرموك تعقد دورة حول أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم قسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا/ الأمم المتحدة، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء".

وتهدف الدورة التي تأتي تزامنا مع الأسبوع العالمي للفضاء، إلى التعرف على تقنيات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية، من خلال مناقشة مفاهيم علم الميكانيك، وأنظمة الإحداثيات الفلكية وتحويلاتها، والإشعاع الكهرومغناطيسي، وفيزياء الغلاف الجوي والبلازما، وأنواع الأقمار الصناعية واستخداماتها.

وأكد عميد الكلية الدكتور أمجد الناصر، أهمية عقد مثل هذه الدورات لتوطيد العلاقة والشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي المتخصصة في العلوم المختلفة، وإتاحة الفرصة للتشبيك في مجال البحث العلمي.

بدوره، أوضح خبير علم الفضاء من المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا/ الأمم المتحدة، الدكتور يزن العمري، اهتمامات المركز الإقليمي وتشمل الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والنظم العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء والغلاف الجوي، والأرصاد الجوية باستخدام الأقمار الصناعية، والمناخ العالمي وقانون الفضاء.

وتستهدف الدورة التي تستمر 4 أيام، طلبة ماجستير الجيوانفورماتكس التطبيقي، وماجستير الفيزياء في كلية العلوم.

--(بترا)

س ع/ف م/رق

03/10/2023 17:03:59