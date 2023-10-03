اليرموك تعقد دورة حول أساسيات علوم تكنولوجيا الفضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 3 تشرين الأول (بترا)- نظم قسم علوم الأرض والبيئة بكلية العلوم في جامعة اليرموك، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الجغرافي الملكي الأردني، والمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا/ الأمم المتحدة، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء".
وتهدف الدورة التي تأتي تزامنا مع الأسبوع العالمي للفضاء، إلى التعرف على تقنيات الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال بالأقمار الصناعية، من خلال مناقشة مفاهيم علم الميكانيك، وأنظمة الإحداثيات الفلكية وتحويلاتها، والإشعاع الكهرومغناطيسي، وفيزياء الغلاف الجوي والبلازما، وأنواع الأقمار الصناعية واستخداماتها.
وأكد عميد الكلية الدكتور أمجد الناصر، أهمية عقد مثل هذه الدورات لتوطيد العلاقة والشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي المتخصصة في العلوم المختلفة، وإتاحة الفرصة للتشبيك في مجال البحث العلمي.
بدوره، أوضح خبير علم الفضاء من المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا/ الأمم المتحدة، الدكتور يزن العمري، اهتمامات المركز الإقليمي وتشمل الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والنظم العالمية للملاحة عبر الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء والغلاف الجوي، والأرصاد الجوية باستخدام الأقمار الصناعية، والمناخ العالمي وقانون الفضاء.
وتستهدف الدورة التي تستمر 4 أيام، طلبة ماجستير الجيوانفورماتكس التطبيقي، وماجستير الفيزياء في كلية العلوم.
--(بترا)
س ع/ف م/رق
03/10/2023 17:03:59
MENAFN03102023000117011021ID1107182139
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