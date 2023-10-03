قرى الأطفال تجدد شراكتها الاستراتيجية مع شركة الحكمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- جددت جمعية قرى الأطفال الأردنية "SOS"، اليوم الثلاثاء، شراكتها الاستراتيجية مع شركة أدوية الحكمة، والتي تتضمن كفالة جزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى الأطفال، وكفالة تعليم 10 من الأطفال فاقدي السند الأسري في القرى.
وأعربت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، رنا الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة وأهمية استمراريتها، حيث تغطي عدة جوانب أهمها الاحتياجات الأساسية للأطفال وتعليمهم، إضافة إلى محور تطوع موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال بما يساعد على تعزيز دمج الأطفال مع المجتمع الخارجي، وتعزيز قيم العطاء لدى الموظفين.
من جهتها، قالت نائب الرئيس من قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة أدوية الحكمة، هنا دروزة، إن الرسالة التي تقوم عليها الشركة هي رسالة إنسانية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأفراد بشكل عام، مشيرة إلى أن طموحهم ليس بتوفير أدوية عالية الجودة فقط، وإنما تقديم برامج مسؤولية اجتماعية لدعم المجتمعات.
--(بترا)
ه ع/رق
03/10/2023 16:49:34
MENAFN03102023000117011021ID1107182138
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