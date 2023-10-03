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قرى الأطفال تجدد شراكتها الاستراتيجية مع شركة الحكمة

10/3/2023 2:35:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- جددت جمعية قرى الأطفال الأردنية ‏"SOS"‏، اليوم الثلاثاء، شراكتها الاستراتيجية مع شركة أدوية الحكمة، والتي تتضمن كفالة جزء من المصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال، وكفالة تعليم 10 من الأطفال فاقدي السند الأسري في القرى. ‏
‏‎وأعربت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال، رنا الزعبي، عن اعتزازها بهذه الشراكة وأهمية استمراريتها، حيث تغطي عدة جوانب أهمها الاحتياجات الأساسية للأطفال وتعليمهم، إضافة إلى محور تطوع موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال بما يساعد على تعزيز دمج الأطفال مع المجتمع الخارجي، وتعزيز قيم العطاء لدى الموظفين.
من جهتها، قالت نائب الرئيس من قسم المسؤولية الاجتماعية في شركة أدوية الحكمة، هنا دروزة، إن الرسالة التي تقوم عليها الشركة هي رسالة إنسانية تهدف ‏إلى تحسين جودة حياة الأفراد بشكل عام، مشيرة إلى أن طموحهم ليس بتوفير أدوية عالية ‏الجودة فقط، وإنما تقديم برامج مسؤولية اجتماعية لدعم المجتمعات.
--(بترا)
ه ع/رق
03/10/2023 16:49:34

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