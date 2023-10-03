نقابة الصحفيين تنظم ورشة عن قانون الجرائم الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز التدريب التابع لنقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023.

وقال الخبير القانوني، الزميل يحيى شقير، إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص، بهدف تعزيز وحماية الحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف.

واستعرض شقير عددا من بنود القانون التي تتعلق بتجريم قانون النشر قصدًا لبيانات أو معلومات عن طريق شبكة الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، مبينا أن القانون غلظ العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار.

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ، إن النقابة تحرص من خلال مركز التدريب على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي تتناول المواضيع التي تتعلق بالصحافة والإعلام، لتنمية قدرات ومهارات ومعارف الصحفيين فيها.

وبين السعايدة، أهمية الورشة للتعريف ببنود القانون، مشيرا إلى أن المركز سينظم دورة متقدمة وموسعة في الموضوع نفسه للمشاركين في الجزء الأول من الدورة، تتضمن حالات مفترضة لقضايا قد تندرج تحت عنوان الجرائم الإلكترونية.

يذكر أنه شارك في الورشة 22 صحفياً وصحفية من أعضاء الهيئة العامة، يمثلون عددا من وسائل الإعلام.

--(بترا)

ه ع/ ف م/ف ق

03/10/2023 16:48:10