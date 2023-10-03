Tuesday, 03 October 2023 10:03 GMT

نقابة الصحفيين تنظم ورشة عن قانون الجرائم الإلكترونية

10/3/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز التدريب التابع لنقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023.
وقال الخبير القانوني، الزميل يحيى شقير، إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص، بهدف تعزيز وحماية الحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف.
واستعرض شقير عددا من بنود القانون التي تتعلق بتجريم قانون النشر قصدًا لبيانات أو معلومات عن طريق شبكة الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو قدح أو ذم أو تحقير، مبينا أن القانون غلظ العقوبات على منتحلي صفة الموظف العام ومزوري الصفحات للجهات الرسمية في حالات محددة، ليصل بعضها إلى الحبس بالأشغال المؤقتة وغرامة بقيمة 45 ألف دينار.
وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ، إن النقابة تحرص من خلال مركز التدريب على عقد العديد من الدورات وورش العمل التي تتناول المواضيع التي تتعلق بالصحافة والإعلام، لتنمية قدرات ومهارات ومعارف الصحفيين فيها.
وبين السعايدة، أهمية الورشة للتعريف ببنود القانون، مشيرا إلى أن المركز سينظم دورة متقدمة وموسعة في الموضوع نفسه للمشاركين في الجزء الأول من الدورة، تتضمن حالات مفترضة لقضايا قد تندرج تحت عنوان الجرائم الإلكترونية.
يذكر أنه شارك في الورشة 22 صحفياً وصحفية من أعضاء الهيئة العامة، يمثلون عددا من وسائل الإعلام.
--(بترا)
ه ع/ ف م/ف ق
03/10/2023 16:48:10

MENAFN03102023000117011021ID1107182137

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث