رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية، بالتشارك مع وزارة الثقافة، رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الوزارة، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الخميس الموافق 5 تشرين الأول الحالي.

وأوضح الديوان في بيان اليوم الثلاثاء، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط:

وبين أن الوظائف المعلن عنها هي: خازن، وسائق صالون عمومي، ومصور فوتوغرافي، ومواسرجي تمديدات صحية.

--(بترا)

ه ع/ف م/رق

03/10/2023 16:34:20