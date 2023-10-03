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رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الثقافة

10/3/2023 2:35:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية، بالتشارك مع وزارة الثقافة، رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الوزارة، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الخميس الموافق 5 تشرين الأول الحالي.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الثلاثاء، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط:
وبين أن الوظائف المعلن عنها هي: خازن، وسائق صالون عمومي، ومصور فوتوغرافي، ومواسرجي تمديدات صحية.
--(بترا)
ه ع/ف م/رق
03/10/2023 16:34:20

MENAFN03102023000117011021ID1107182136

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