رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الثقافة

رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الثقافة
التاريخ
10/3/2023 2:35:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية، بالتشارك مع وزارة الثقافة، رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في الوزارة، اعتبارا من اليوم ولغاية يوم الخميس الموافق 5 تشرين الأول الحالي.
وأوضح الديوان في بيان اليوم الثلاثاء، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط:
وبين أن الوظائف المعلن عنها هي: خازن، وسائق صالون عمومي، ومصور فوتوغرافي، ومواسرجي تمديدات صحية.
--(بترا)
ه ع/ف م/رق
03/10/2023 16:34:20
MENAFN03102023000117011021ID1107182136
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