فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء 2023

فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء 2023
التاريخ
10/3/2023 2:35:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- فاز الفرنسي بيار أغوستيني، والمجري النمساوي فيرينس كراوس، والفرنسية السويدية آن لويلييه، اليوم الثلاثاء، بجائزة نوبل للفيزياء، لبحوثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت لجنة التحكيم اليوم، إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م
03/10/2023 16:17:56
MENAFN03102023000117011021ID1107182135
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