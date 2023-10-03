الشوبكي يتفقد جمعية المتقاعدين العسكريين في الجيزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي اليوم الثلاثاء، جمعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء في لواء الجيزة.

واستمع الشوبكي، بحضور مدير الجمعيات وتعزير الإنتاجية العميد المتقاعد جمعة الثوابية، إلى إيجاز قدمه رئيس الجمعية الملازم /1 المتقاعد خالد علي الطيب، حول أبرز المشاريع والنشاطات والرؤى المستقبلية لتطوير أعمال الجمعية، للوصول إلى أفضل الخدمات للمتقاعدين والمجتمع المحلي.

وأكد اهتمام جلالة الملك وولي العهد ، بالمتقاعدين العسكريين من خلال توجيهاتهم المستمرة للحكومة وللمؤسسة لتقديم التسهيلات كافة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمتقاعدين وذويهم تساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية تقديراً لجهودهم، وللخبرة والحرفية التي اكتسبوها أثناء خدمتهم العسكرية.

وأشاد الشوبكي بمشروع المجمع التجاري المقام على الأرض العائدة للجمعية، والمكون من ستة مخازن ، وبالخطط المستقبلية لاستحداث مشاريع جديدة تساعد على تمكين المتقاعدين من إيجاد فرص عمل مناسبة، مؤكداً أهمية إيلاء الجمعيات التعاونية المزيد من الاهتمام والدعم.

من جانبه، ثمن رئيس وأعضاء الجمعية هذه الزيارة التي تترجم الاهتمام المباشر من المؤسسة لخدمة رفاق السلاح والجمعيات التعاونية بتقديم الرعاية والاهتمام الكامل لهم.

--(بترا)

م ها/ ف م/ف ق

03/10/2023 16:09:54