جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع اسمع الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 3 تشرين الأول (بترا)- أطلقت جامعة العلوم التكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية من المشروع التعليمي المجتمعي "اسمع الأردن".

ويهدف المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة "اسمع العالم" السويسرية إلى تقديم خدمات تعليمية لطلبة السمع والنطق، وخدمات سمعية للأطفال ضعاف السمع في الأردن من العائلات ذات الدخل المحدود.

وقال رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، إن المرحلة الثانية من المشروع تركز على إشراك وزارتي التربية والتعليم، والصحة، لبحث تطوير منظومة المسح السمعي للأطفال في الأردن، وكيفية تطبيقها في المراكز الصحية والمدارس وفقًا للمعايير العالمية، وعلاج مشاكل ضعف السمع لدى الأطفال.

وأضاف السالم، إن الجامعة تقوم من خلال هذا المشروع، بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لهذه الفئة من المرضى، والإسهام في علاج مشاكل ضعف السمع، والتعاون مع الكادر التعليمي والصحي في وزراتي التربية والصحة لإجراء المسح السمعي في المدارس والمراكز الصحية، وتزويد الطلاب ضعاف السمع بمعينات سمعية.

من جانبها، أعربت مديرة منظمة" اسمع العالم" الدكتورة جويل بيانزولا، خلال زيارتها للجامعة عن إعجابها بأداء القائمين على مشروع "اسمع الأردن"، وما تقدمه عيادة السمع والنطق من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية لخدمة أبناء المجتمع، فضلًا عما تمتلكه من إمكانيات وخبرات علمية.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع توزيع معينات سمعية وقواقع إلكترونية على الأطفال ضعاف السمع، وإجراء مسح وفحوصات سمعية تشخيصية، والتأهيل النطقي للأطفال ضعاف السمع، إضافة إلى تصميم أول تطبيق عربي إلكتروني لعلاج مشاكل النطق واللغة عند الأطفال ضعاف السمع، وتصميم موقع باللغة العربية لمستخدمي المعينات السمعية يشرح طريقة استخدام المعينات بالشكل الصحيح، وتوعية أبناء المجتمع بمشاكل ضعف السمع والتعامل معها، وتدريب طلاب السمع والنطق والعاملين في هذا المجال على مختلف المواضيع العملية المرتبطة بالسمع.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع انتفع منها 2100 طفل واشتملت على توزيع 600 معينة سمعية لحوالي 300 طفل من ضعاف السمع من العائلات ذات الدخل المحدود، إضافة إلى 60 ألف بطارية لمستخدمي المعينات السمعية، وتزويد 100 طفل بميكروفونات لاسلكية لتنقية الصوت المسموع، إضافة إلى زراعة 4 قواقع إلكترونية لأربعة أطفال ممن يعانون من الصمم، وإجراء تقييمات سمع تشخيصية ومجانية لـ 400 طفل ومتابعتهم لضمان حصولهم على العلاج المناسب، وإجراء مسح سمعي لـ750 طفلا، وتقديم العلاج النطقي المجاني لـ150 طفلًا من مستخدمي المعينات السمعية والقواقع الإلكترونية.

--(بترا)

ب و/ن ح/رق

03/10/2023 16:05:40