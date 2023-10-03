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العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119

10/3/2023 2:35:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 3 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر صحية عراقية، عن ارتفاع عدد ضحايا عرس الحمدانية إلى 119، بعد وفاة عدد من المصابين.
وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الثلاثاء، إن 8 أشخاص من ضحايا الحادثة، فارقوا الحياة اليوم، لتصل الحصيلة إلى 119 شخصا فارقوا الحياة جراء حريق هائل التهم قاعة للأعراس قبل 4 أيام.
وأكدت أن عدد المصابين يصل إلى 350 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.
--(بترا)
ف ب/ف م/رق
03/10/2023 16:01:03

MENAFN03102023000117011021ID1107182131

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