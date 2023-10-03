العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119

العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119
التاريخ
10/3/2023 2:35:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بغداد 3 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر صحية عراقية، عن ارتفاع عدد ضحايا عرس الحمدانية إلى 119، بعد وفاة عدد من المصابين.
وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الثلاثاء، إن 8 أشخاص من ضحايا الحادثة، فارقوا الحياة اليوم، لتصل الحصيلة إلى 119 شخصا فارقوا الحياة جراء حريق هائل التهم قاعة للأعراس قبل 4 أيام.
وأكدت أن عدد المصابين يصل إلى 350 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.
--(بترا)
ف ب/ف م/رق
03/10/2023 16:01:03
MENAFN03102023000117011021ID1107182131
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