العراق: ارتفاع ضحايا حادثة الحمدانية إلى 119

MENAFN - Jordan News Agency)

بغداد 3 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مصادر صحية عراقية، عن ارتفاع عدد ضحايا عرس الحمدانية إلى 119، بعد وفاة عدد من المصابين.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الثلاثاء، إن 8 أشخاص من ضحايا الحادثة، فارقوا الحياة اليوم، لتصل الحصيلة إلى 119 شخصا فارقوا الحياة جراء حريق هائل التهم قاعة للأعراس قبل 4 أيام.

وأكدت أن عدد المصابين يصل إلى 350 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات.

--(بترا)

ف ب/ف م/رق

03/10/2023 16:01:03