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الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الكويتي

10/3/2023 2:35:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم الثلاثاء، نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت الشقيقة، حمد راشد المري، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
--(بترا)
ص خ /م ف/رق
03/10/2023 15:56:36

MENAFN03102023000117011021ID1107182130

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