مجلس الأمانة يصادق على عدد من الاتفاقيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- وافق مجلس أمانة عمان، اليوم الثلاثاء، في جلسته الحادية عشرة للعام الحالي، برئاسة أمين عمان بالإنابة محمد رسمي القيسي، على تجديد الاتفاقية مع نقابة المهندسين بخصوص جائزة الأمانة السنوية للمواصلات التي تهدف إلى تحفيز طلاب الهندسة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة، ودعم مشاريع الأمانة في مجال المواصلات.

وصادق المجلس على إعفاء المباني التابعة لوزارة الصحة (المستشفيات / المراكز الصحية) من رسوم التراخيص وغرامات التجاوز على الارتدادات وغرامات بدل مواقف السيارات وذلك استناداً لأحكام المادة 11 / م والمادة 20 / ج من قانون الأمانة رقم 18 لسنة 2021، والمادة 3 / ب من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية في مجال الخدمة المجتمعية بتوفير فرص التطوع لطلبة الجامعة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم من خلال برامج الأمانة التوعوية الموجهة للمجتمعات المحلية.

ووافق على توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبد الحميد شومان بخصوص المشاركة في فعاليات ماراثون القراءة الرابع لعام 2023، ضمن اليوم الوطني للقراءة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون المشترك لتشغيل إدارة المبنى المقام في حديقة راس العين "مركز قلب عمان" لتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب ومركز المعرفة وريادة الأعمال مع تعزيز التنمية المجتمعية.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

03/10/2023 15:55:44