وزير العدل يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 3 تشرين الأول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في عمَّان يائل لمبرت والوفد المرافق لها، المواضيع المتعلقة بقطاع العدالة في الأردن، وأبرز بنود استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2023-2026).

واستعرض الزيادات، بحضور الأمينين العامين لوزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، ولشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، دور الوزارة في تيسير سُبل الوصول للعدالة في جميع المجالات سيما التطورات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في إجراءات التقاضي كالمحاكمة عن بُعد والخدمات الالكترونية.

وأكد الزيادات، عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مثمنا الدعم الأميركي لقطاع العدالة من خلال المشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأشارت لمبرت إلى أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين وأن الولايات المتحدة الأميركية تثمن عاليا ً دور الأردن في المنطقة.

--(بترا)

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03/10/2023 15:54:12