وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 3 تشرين الأول (بترا)- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا.

واطلع محافظة خلال زيارته إلى مدرسة مأدبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين على الواقع التعليمي بالمدرسة، واستمع إلى آراء الطلبة فيما يخص مسار برنامج التعليم المهني BTEC.

وأوضح محافظة، أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبع مدارس جديدة تم انجاز ثلاث منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز مئة بالمئة في مدارس خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، والشيماء الأساسية المختلطة، والخطابية الأساسية المختلطة.

من جانبها، بينت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة مادبا لنا البخيت، أن التوجه إلى التعليم المهني أصبح حاجة ملحة لتغطية سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية استحدثت تخصصات الهندسة والضيافة والتجميل والإدارة وتكنولوجيا المعلومات، موزعة على ست مدارس ثانوية، إضافة إلى معهد التدريب المهني.

بدوره، تحدث رئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة عن الإنجازات المشتركة بين المجلس والتربية.

من جانبه، أبدى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ، استعداد البلدية للعمل التشاركي مع مديرية التربية خدمة للطلبة.

واستمع محافظة إلى ملاحظات النواب، ومداخلات أبناء المجتمع المحلي.

وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظة عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا، استهلها بزيارة مدرستي راية بنت الحسين الثانوية للبنات، وعائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة، موعزًا بإجراء الصيانة اللازمة لضمان بيئة تعليمية مريحة، وحل مشكلة الاكتظاظ والأبنية المستأجرة من خلال استملاك أراض، ودراسة إمكانية بناء أبنية مدرسية جديدة وإضافات صفية للمدارس القائمة.

كما تفقد محافظة، مدارس أبو عبيدة الثانوية الشاملة للبنين، ومأدبا الأساسية المختلطة، وعمر بن الخطاب الأساسية، والخنساء الثانوية الشاملة للبنات، ، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس.

واطلع على مدى تفاعل المدارس مع مبادرة "لمدرستي انتمي"، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مضامينها التي يجب أن نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.

كما شملت الزيارة مدارس مادبا الثانوية الشاملة للبنين، وفدوى طوقان المختلطة، والملك عبد الله للتميز، والخطابية الأساسية المختلطة.

--(بترا)

ج ب/ ف م/ف ق

03/10/2023 15:44:10