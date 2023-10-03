وزير التربية يتفقد عددا من مدارس مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 3 تشرين الأول (بترا)- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة،اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا.
واطلع محافظة خلال زيارته إلى مدرسة مأدبا الثانوية المهنية الشاملة للبنين على الواقع التعليمي بالمدرسة، واستمع إلى آراء الطلبة فيما يخص مسار برنامج التعليم المهني BTEC.
وأوضح محافظة، أنه تم طرح عطاءات لإنشاء سبع مدارس جديدة تم انجاز ثلاث منها، إضافة لمشاريع إضافات صفية بنسبة انجاز مئة بالمئة في مدارس خديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، والشيماء الأساسية المختلطة، والخطابية الأساسية المختلطة.
من جانبها، بينت مديرة التربية والتعليم للواء قصبة مادبا لنا البخيت، أن التوجه إلى التعليم المهني أصبح حاجة ملحة لتغطية سوق العمل، مشيرة إلى أن المديرية استحدثت تخصصات الهندسة والضيافة والتجميل والإدارة وتكنولوجيا المعلومات، موزعة على ست مدارس ثانوية، إضافة إلى معهد التدريب المهني.
بدوره، تحدث رئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة عن الإنجازات المشتركة بين المجلس والتربية.
من جانبه، أبدى رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح ، استعداد البلدية للعمل التشاركي مع مديرية التربية خدمة للطلبة.
واستمع محافظة إلى ملاحظات النواب، ومداخلات أبناء المجتمع المحلي.
وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظة عددا من مدارس لواء قصبة مأدبا، استهلها بزيارة مدرستي راية بنت الحسين الثانوية للبنات، وعائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة، موعزًا بإجراء الصيانة اللازمة لضمان بيئة تعليمية مريحة، وحل مشكلة الاكتظاظ والأبنية المستأجرة من خلال استملاك أراض، ودراسة إمكانية بناء أبنية مدرسية جديدة وإضافات صفية للمدارس القائمة.
كما تفقد محافظة، مدارس أبو عبيدة الثانوية الشاملة للبنين، ومأدبا الأساسية المختلطة، وعمر بن الخطاب الأساسية، والخنساء الثانوية الشاملة للبنات، ، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس.
واطلع على مدى تفاعل المدارس مع مبادرة "لمدرستي انتمي"، مؤكدًا ضرورة تنفيذ مضامينها التي يجب أن نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.
كما شملت الزيارة مدارس مادبا الثانوية الشاملة للبنين، وفدوى طوقان المختلطة، والملك عبد الله للتميز، والخطابية الأساسية المختلطة.
--(بترا)
ج ب/ ف م/ف ق
03/10/2023 15:44:10
MENAFN03102023000117011021ID1107182127
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