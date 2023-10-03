الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 3 تشرين الأول (بترا)- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المسجد الأقصى المبارك واستباحته من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المسجد الأقصى تحول الى بؤرة استهداف من جميع المؤسسات الإسرائيلية في سعي منها لفرض وقائع جديدة تتيح لليهود الصلاة علانية في باحات المسجد.
وأكدت الهيئة أن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى سجلت أرقاما غير مسبوقة منذ عام 1967، كما أنه شهد لأول مرة إدخال ما يسمى "أبناء جبل الهيكل" قرابين نباتية وإقامة صلوات توراتية في باحاته.
وقالت إن قوات الاحتلال حولت المسجد الأقصى بجميع أروقته وساحاته إلى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية للمقتحمين ومنعت مئات الفلسطينيين من دخول المسجد، واعتدت بالضرب المبرح على المرابطات والمرابطين وحولتهم الى التحقيق.
وناشدت الهيئة الدول العربية والإسلامية، الخروج عن صمتها تجاه العدوان الذي يتعرض له المسجد الأقصى، وتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية في حماية المسجد.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الصمت سيوفر مظلة سياسية للاحتلال لتنفيذ مخططات تهويد المسجد الأقصى.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
03/10/2023 14:59:53
MENAFN03102023000117011021ID1107182125
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