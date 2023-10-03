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الإسلامية المسيحية لنصرة القدس تحذر من تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأقصى

10/3/2023 2:35:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 3 تشرين الأول (بترا)- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على المسجد الأقصى المبارك واستباحته من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المسجد الأقصى تحول الى بؤرة استهداف من جميع المؤسسات الإسرائيلية في سعي منها لفرض وقائع جديدة تتيح لليهود الصلاة علانية في باحات المسجد.
وأكدت الهيئة أن أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى سجلت أرقاما غير مسبوقة منذ عام 1967، كما أنه شهد لأول مرة إدخال ما يسمى "أبناء جبل الهيكل" قرابين نباتية وإقامة صلوات توراتية في باحاته.
وقالت إن قوات الاحتلال حولت المسجد الأقصى بجميع أروقته وساحاته إلى ثكنة عسكرية لتوفير الحماية للمقتحمين ومنعت مئات الفلسطينيين من دخول المسجد، واعتدت بالضرب المبرح على المرابطات والمرابطين وحولتهم الى التحقيق.
وناشدت الهيئة الدول العربية والإسلامية، الخروج عن صمتها تجاه العدوان الذي يتعرض له المسجد الأقصى، وتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية في حماية المسجد.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذا الصمت سيوفر مظلة سياسية للاحتلال لتنفيذ مخططات تهويد المسجد الأقصى.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
03/10/2023 14:59:53

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