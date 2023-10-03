المياه النيابية: نسعى لإيجاد حل لمنع استخدام سيل الزرقاء في الزراعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- بحثت لجنة الزراعة والمياه والريف والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد العلاقمة، قرار منع استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات زراعة الخضار والأشجار المثمرة.

وحضر الاجتماع: أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، وأمين عام سلطة المياه رامي أبو رواق، وأمين عام وزارة البيئة محمد الخشاشنة، وعدد من المعنيين في وزارة البيئة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وسلطة المياه، وممثلون عن المزارعين.

وقال العلاقمة إن اللجنة معنية بتلمس هموم المزارعين والوقوف على قضاياهم وطرحها أمام الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة، مضيفًا أنها اجتمعت قبل ثلاثة أسابيع مع نحو مئتي مزارع، لبحث أسباب قرار منع المزارعين من استخدام مياه سيل الزرقاء لغايات الزراعة.

وتابع أن اللجنة على تواصل مستمر مع جميع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لقضية سيل الزرقاء، وقرار منع استخدامه لغايات الزراعة.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين النواب الحضور والمسؤولين والمزارعين حول هموم ومشاكل المزارعين، والبحث عن حلول جذرية لها، خصوصًا قضية مزارعي سيل الزرقاء، الذين لحقت بهم أضرار جسيمة، جراء قرار منع استخدام مياه السيل لغايات الزراعة.

من جهتهم، أكد النواب: محمد أبو صعيليك، وموسى هنطش، وعطا إبداح، ونواف الخوالدة، وناجح العدوان، وهادية السرحان، وعمر الزيود، وعودة النوايشة، وأحمد القطاونة، ضرورة اتخاذ قرارات وانتهاج حلول لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين.

وفيما عرض المزارعون الحضور لأبرز التحديات التي تواجههم في ظل ندرة المصادر المزودة للمياه، أجاب الأمناء العامون على جميع الاستفسارات، مؤكدين حرصهم على إزالة جميع المعيقات التي تواجه المزارعين.

وفي نهاية الاجتماع، قررت لجنة الزراعة النيابية، بحسب العلاقمة، دراسة جميع الملاحظات التي قدمها المزارعون، داعية إلى ضرورة عقد اجتماع آخر بحضور جميع أصحاب القرار والمعنيين للوصول إلى حل ينهي معاناة المزارعين.

--(بترا)

م خ /ن ح/ف ق

03/10/2023 14:47:24