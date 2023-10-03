الشؤون الفلسطينية تكرم اللاعب حسن سلامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين صالح عبد العزيز، اللاعب حسن سلامة لفوزه ضمن دورة ألعاب انفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين في ألمانيا، وحصوله على عدة ميداليات فيها.
وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن التكريم يعكس حرص الحكومة على تشجيع المصابين العسكريين، وأهمية مشاركتهم الفاعلة.
يشار إلى أن دورة ألعاب انفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين في ألمانيا ترأس البعثة الأردنية فيها سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
--(بترا)
ه ع/م ف
03/10/2023 14:41:58
MENAFN03102023000117011021ID1107182122
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