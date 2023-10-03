الشؤون الفلسطينية تكرم اللاعب حسن سلامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- كرم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ورئيس لجنة خدمات مخيم حطين صالح عبد العزيز، اللاعب حسن سلامة لفوزه ضمن دورة ألعاب انفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين في ألمانيا، وحصوله على عدة ميداليات فيها.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء، أن التكريم يعكس حرص الحكومة على تشجيع المصابين العسكريين، وأهمية مشاركتهم الفاعلة.

يشار إلى أن دورة ألعاب انفيكتوس الدولية للمصابين العسكريين في ألمانيا ترأس البعثة الأردنية فيها سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

--(بترا)

ه ع/م ف

03/10/2023 14:41:58