مختبرات هيئة الطاقة والمعادن تحقق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- حصلت مختبرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة على شهادة المواصفات العالمية أيزو (ISO- 17025:2017) التي تعتبر أعلى معايير الجودة المعترف بها عالمياً لمختبرات القياس والمعايرة والفحص التي تتبناها المنظمة العالمية للاعتماد (أيزو) ووحدة الاعتماد الأردني عضو وحدة الاعتماد الدولية (ILAC).
وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة في الهيئة، وتعتبر دليلاً على تقديم نتائج دقيقة وصحيحة وتحقيق جودة عالية في القياسات الإشعاعية وصولاً لنظام موثق لإدارة المختبر وقبول النتائج الصادرة طبقا لمرجعية عالمية موثوقة ومعتمدة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، عقب الإعلان في الجريدة الرسمية عن حصول مختبرات الهيئة على شهادة الاعتماد رقم (JAS Test-127) في مجال التحليل الطيفي لأشعة غاما في عينات المواد الصلبة الصادر عن وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتباراً من تاريخ 19/9/2023 ولغاية تاريخ 18/9/2028، إن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن حرص الهيئة على منح الثقة للجهات الطالبة للاختبار والقياس والمعايرة وأن جميع الاختبارات تم تنفيذها باستخدام الطرق التقنية السليمة المعتمدة طبقاً لمرجعية عالمية معترف بها دوليا.
وتم التحقق منها بالاعتماد على كوادر فنية متخصصة ومؤهلة وكفؤة وبالتالي زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس والمعايرة الصادرة عن المختبر وقبولها دولياً مع وجود نظام جودة موثق لإدارة المختبر يتيح استقبال اعتراضات وشكاوى العملاء ومعالجتها.
واكد السعي للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات من خلال تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الهيئة وتطوير مهاراتها ومعارفها للإسهام في تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية.
وأشار السعايدة الى أن مختبرات الهيئة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز البنية التحتية في مجال الوقاية من الإشعاع وحماية الإنسان والبيئة من خطر التعرض للمصادر النووية، لافتاً الى أن منح المختبرات شهادة الاعتماد جاء بعد أن تم التأكد من استيفائها لمتطلبات تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي 2017:17025.
وأكد أهمية هذا الإنجاز النوعي في تعزيز مكانة مختبرات الهيئة بين مختبرات هيئات التنظيم والرقابة في العالم، والذي يأتي ثمرة الالتزام بتقديم خدماتها وفق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية المتعلقة بالتوافرية والكفاءة والموثوقية وتوفير المتطلبات اللازمة لترسيخ مسيرة التميز والنجاح في جميع قطاعات الهيئة، انسجاماً مع رؤيتها لتحقيق الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام، وترجمةً للتوجيهات الملكية السامية في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات للنهوض بأداء القطاع العام.
--(بترا)
م ف/ف ق
03/10/2023 14:40:46
MENAFN03102023000117011021ID1107182121
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