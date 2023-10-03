مختبرات هيئة الطاقة والمعادن تحقق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- حصلت مختبرات هيئة تنظيم قطاع الطاقة على شهادة المواصفات العالمية أيزو (ISO- 17025:2017) التي تعتبر أعلى معايير الجودة المعترف بها عالمياً لمختبرات القياس والمعايرة والفحص التي تتبناها المنظمة العالمية للاعتماد (أيزو) ووحدة الاعتماد الأردني عضو وحدة الاعتماد الدولية (ILAC).

وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة في الهيئة، وتعتبر دليلاً على تقديم نتائج دقيقة وصحيحة وتحقيق جودة عالية في القياسات الإشعاعية وصولاً لنظام موثق لإدارة المختبر وقبول النتائج الصادرة طبقا لمرجعية عالمية موثوقة ومعتمدة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، عقب الإعلان في الجريدة الرسمية عن حصول مختبرات الهيئة على شهادة الاعتماد رقم (JAS Test-127) في مجال التحليل الطيفي لأشعة غاما في عينات المواد الصلبة الصادر عن وحدة الاعتماد في مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتباراً من تاريخ 19/9/2023 ولغاية تاريخ 18/9/2028، إن الحصول على هذا الاعتماد يبرهن حرص الهيئة على منح الثقة للجهات الطالبة للاختبار والقياس والمعايرة وأن جميع الاختبارات تم تنفيذها باستخدام الطرق التقنية السليمة المعتمدة طبقاً لمرجعية عالمية معترف بها دوليا.

وتم التحقق منها بالاعتماد على كوادر فنية متخصصة ومؤهلة وكفؤة وبالتالي زيادة الثقة في نتائج الاختبار والقياس والمعايرة الصادرة عن المختبر وقبولها دولياً مع وجود نظام جودة موثق لإدارة المختبر يتيح استقبال اعتراضات وشكاوى العملاء ومعالجتها.

واكد السعي للاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات من خلال تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الهيئة وتطوير مهاراتها ومعارفها للإسهام في تحقيق الامتثال الكامل للمعايير الدولية.

وأشار السعايدة الى أن مختبرات الهيئة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز البنية التحتية في مجال الوقاية من الإشعاع وحماية الإنسان والبيئة من خطر التعرض للمصادر النووية، لافتاً الى أن منح المختبرات شهادة الاعتماد جاء بعد أن تم التأكد من استيفائها لمتطلبات تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة ومتطلبات المواصفة الدولية الأيزو/آييسي 2017:17025.

وأكد أهمية هذا الإنجاز النوعي في تعزيز مكانة مختبرات الهيئة بين مختبرات هيئات التنظيم والرقابة في العالم، والذي يأتي ثمرة الالتزام بتقديم خدماتها وفق أعلى درجات الجودة والمعايير العالمية المتعلقة بالتوافرية والكفاءة والموثوقية وتوفير المتطلبات اللازمة لترسيخ مسيرة التميز والنجاح في جميع قطاعات الهيئة، انسجاماً مع رؤيتها لتحقيق الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات الإشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام، وترجمةً للتوجيهات الملكية السامية في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومواكبة التطورات للنهوض بأداء القطاع العام.

--(بترا)

م ف/ف ق

03/10/2023 14:40:46