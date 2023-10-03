مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي أردني في العراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- وقعت غرفة صناعة الأردن، واتحاد الصناعات العراقية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق، إلى جانب تطوير التعاون بين الطرفين.

وحسب بيان للغرفة اليوم، وقع مذكرة التفاهم بالعاصمة بغداد، رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب،

، بحضور وزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد البتال، وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بالغرفة إيهاب القادري، والسفير الأردني في العراق منتصر العقلة، والملحق الاقتصادي رامي القضاة.

وأكد الجغبير أهمية زيادة التعاون بين الجانبين لما له أثر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة، السير بخطوات عملية لتنفيذ إطلاق المركز الاقتصادي الأردني في العراق، والذي سيكون مظلة لعدد من المبادرات التي تهدف لتعزيز وتيرة التعاون الثنائي بين القطاعين الخاص في البلدين، وتحديدا في الجانب الصناعي منه.

وبين أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق غرفة صناعية مشتركة بين الأردن والعراق، إضافة إلى إقامة معرض دائم في البلدين.

من جانبه، أكد عكاب، أهميه الاتفاق لدوره في زيادة التعاون الاقتصادي من خلال تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لتطوير الصناعة.

--(بترا)





س ص/رق

03/10/2023 14:37:02