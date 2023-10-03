ورشة حول متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- نظم مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي التابع لوزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، ورشة حول متطلبات السلامة العامة على الطرق في ضوء قانون السير المعدل الجديد.

وقال مدير المشروع المهندس توفيق الخواطرة، خلال الافتتاح، إن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، ومناقشة آلية تنفيذ وتطبيق متطلبات السلامة العامة على الطرق البلدية وفي المشاريع التي ينفذها مشروع الخدمات البلدية خاصة، ودور كل جهة في ذلك.

بدوره، أكد ممثل البنك الدولي، المهندس حكيم الأغبري، حرص البنك الدولي على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة العامة في مشاريع الطرق التي يمولها.

وعرضت الورشة التي أدارتها مستشارة الضمانات البيئية والاجتماعية في المشروع الدكتورة خلود طبيشات، جهود مختلف الجهات المعنية بالسلامة على الطرق، خاصة البلدية بما فيها أمانة عمان الكبرى.

من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي، خلال الورشة أهمية جهود البلديات في مجال إجراءات السلامة على الطرق، والحاجة إلى عمل مستدام في هذا الموضوع.

وأشار رئيس بلدية اليرموك، محمد الغزالي الزعبي، إلى ضرورة دعم البلديات، خاصة لتوفير متطلبات السلامة المرورية في الشوارع التي تخدم المدارس، لافتا إلى أنه يوجد في بلدية اليرموك على سبيل المثال شارع نموذجي يخدم خمس مدارس وجمعيات وأندية ومضافات ويحتاج إلى دعم البلدية لتنفيذ متطلبات السلامة العامة فيه.

وتحدث خلال الورشة الرائد شرف النداف، والنقيب سليمان العواملة من إدارة السير والمعهد المروري، والدكتورة خولة الحسن من مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي، ومشاعل الزعبي من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والمهندس نور الشربجي من أمانة عمان؛ حول دور كل جهة في المحافظة على متطلبات السلامة العامة على الطرق.

كما تحدث ممثلون عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والبلديات الـ 28 التي يخدمها المشروع.

يشار إلى أن مشروع الخدمات البلدية ممول من البنك الدولي من خلال الحكومات البريطانية والكندية والهولندية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

يذكر أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة هي المكلفة بالمراقبة على تنفيذ إجراءات السلامة العامة والمحافظة على البيئة والأبعاد الاجتماعية خلال تنفيذ المشاريع الإنشائية للمشروع.

-- (بترا)

ن ع/ ن ح/ف ق

03/10/2023 14:32:40