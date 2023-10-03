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إصدار جدول مباريات دور الـ32 لبطولة الناشئين لأندية الدرجات

10/3/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات دور الـ32 لدوري الناشئين تحت سن 17 لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، والأكاديميات المرخصة لموسم 2023 / 2024.
وتقام مباريات دور الـ32 وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منها 15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.
وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، إضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 17 لأندية النخبة، على أن تقام مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من مرحلة واحدة.
وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024 / 2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024 / 2025.
--(بترا)
خ خ/رق
03/10/2023 14:22:03

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