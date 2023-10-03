الخرابشة: الاردن سيصبح مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الاردن يعمل على استغلال كافة امكاناته لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أوهيدروجين اخضر.
وأضاف الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 المنعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، إن الاردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر واتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها جعل الاردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين.
وبحسب بيان للوزارة اليوم التقى الوزير الخرابشة وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو حيث بحث معهم اوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.
وأشار الوزير الخرابشة خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين في "أديبك 2023" بعنوان "تسريع وتيرة ابتكار السياسات من اجل مستقبل آمن للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة"، الى ان التحول الطاقي في الاردن بدأ منذ فترة طويلة، لافتا الى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تتعد في عام 2014 نسبة 1 بالمئة في حين وصلت حاليا الى نسبة27 بالمئة.
وقال، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الاخضر وإعداد خطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، مشيرا الى المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وكذلك البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستكشاف عن المعادن النادرة.
وخلال مشاركته في الجلسة المتخصصة حول بناء الجسور لتسريع وتيرة انتشار الهيدروجين، سلط الوزير الخرابشة الضوء على مساعي الحكومة الاردنية في تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال من خلال تشكيل اللجنة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر لمتابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.
وأكد الخرابشة ان الحكومة الاردنية وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في انتاج الميثانول الأخضر في المملكة مع شركتين عالميتين متخصصتين، في حين ستوقع الحكومة قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.
واستعرض الخرابشة خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والاجراءات التي يتخذها الاردن للتقليل من البصمة الكربونية تنفيذا للالتزامات المناخية المتمخضة عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) المنعقد في مصر العام الماضي.
وضم الوفد الاردني المشارك بالمؤتمر بالإضافة الى الوزير الخرابشة كلا من السفير الاردني في ابو ظبي نصار الحباشنة والامين العام المساعد لشؤون الطاقة في الوزارة المهندس حسن الحياري.
ويهدف المؤتمر الى تسريع وتيرة العمل الجماعي لايجاد حلول من شأنها إحداث تغييرات جذرية لمواجهة التحديات المناخية، وتهيئة نظام الطاقة للمستقبل، وتحفيز الحلول الابتكارية وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.
ويعد معرض أديبك أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم ويقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ومجموعة من الشركاء، ويمكن اعتباره منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة وانعكاساتها على الأسعار، بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة، إضافة إلى وضع خارطة طريق وحلول مستقبلية لدعم وتطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.
--(بترا)
م ف/اح
03/10/2023 14:15:02
MENAFN03102023000117011021ID1107182117
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