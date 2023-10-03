الخرابشة: الاردن سيصبح مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الاردن يعمل على استغلال كافة امكاناته لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أوهيدروجين اخضر.

وأضاف الخرابشة خلال مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023 المنعقد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، إن الاردن على وشك الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الاخضر واتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها جعل الاردن مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وبحسب بيان للوزارة اليوم التقى الوزير الخرابشة وزير الطاقة والبنية التحتية الاماراتي سهيل المزروعي ووزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا ووزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض ووزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي جورج باباناستاسيو حيث بحث معهم اوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وأشار الوزير الخرابشة خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المشاركين في "أديبك 2023" بعنوان "تسريع وتيرة ابتكار السياسات من اجل مستقبل آمن للطاقة منخفض الكربون وبأسعار معقولة"، الى ان التحول الطاقي في الاردن بدأ منذ فترة طويلة، لافتا الى أن مساهمة الطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة لم تتعد في عام 2014 نسبة 1 بالمئة في حين وصلت حاليا الى نسبة27 بالمئة.

وقال، ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تقوم حاليا بإعداد استراتيجية للنقل الكهربائي واستراتيجية للهيدروجين الاخضر وإعداد خطة وطنية لترشيد الطاقة والتي ستكون مدخلا لمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة، مشيرا الى المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، وكذلك البرامج والمشاريع المتعلقة بالاستكشاف عن المعادن النادرة.

وخلال مشاركته في الجلسة المتخصصة حول بناء الجسور لتسريع وتيرة انتشار الهيدروجين، سلط الوزير الخرابشة الضوء على مساعي الحكومة الاردنية في تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال من خلال تشكيل اللجنة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر لمتابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.

وأكد الخرابشة ان الحكومة الاردنية وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثمار في انتاج الميثانول الأخضر في المملكة مع شركتين عالميتين متخصصتين، في حين ستوقع الحكومة قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.

واستعرض الخرابشة خلال المؤتمر الذي يستمر حتى الخامس من الشهر الحالي، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الطاقة المتجددة والاجراءات التي يتخذها الاردن للتقليل من البصمة الكربونية تنفيذا للالتزامات المناخية المتمخضة عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27) المنعقد في مصر العام الماضي.

وضم الوفد الاردني المشارك بالمؤتمر بالإضافة الى الوزير الخرابشة كلا من السفير الاردني في ابو ظبي نصار الحباشنة والامين العام المساعد لشؤون الطاقة في الوزارة المهندس حسن الحياري.

ويهدف المؤتمر الى تسريع وتيرة العمل الجماعي لايجاد حلول من شأنها إحداث تغييرات جذرية لمواجهة التحديات المناخية، وتهيئة نظام الطاقة للمستقبل، وتحفيز الحلول الابتكارية وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة.

ويعد معرض أديبك أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم ويقام بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات ومجموعة من الشركاء، ويمكن اعتباره منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة وانعكاساتها على الأسعار، بما في ذلك التحديات السياسية والنزاعات الدولية وأثرها على إمدادات الطاقة، إضافة إلى وضع خارطة طريق وحلول مستقبلية لدعم وتطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.

--(بترا)

م ف/اح

03/10/2023 14:15:02