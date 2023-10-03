الأميرة سمية ترعى تخريج الفوج الـ29 من طلبة جامعة الأميرة سمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- رعت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حفل تخريج الفوج التاسع والعشرين من طلبة الجامعة.

وحضر الاحتفال مجلسا الأمناء والعمداء، والهيئتان الأكاديمية والإدارية، وأهالي الخريجين، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الحلحولي.

وقالت سموها، في الحفل الختامي المخصص لطلبة كلية الملك عبدالله الأول للدراسات العليا والبحث العلمي، "إن التكنولوجيا أصبحت تشكل العمود الفقري لحياتنا وتعززها بطرق لا تحصى، وقد كرس الخريجون السابقون أنفسهم في مجالات متنوعة من التكنولوجيا، بدءًا من علوم الكمبيوتر وصولاً إلى علوم البيانات، والتي تمثل أساسا في العالم الرقمي. ونحن في الأردن نلتزم بمواكبة الثورة التكنولوجية والصناعية التي تجتاح العالم".

وأضافت سموها أن الجامعة تسعى إلى إيجاد بيئة تسمح للعلماء والباحثين والطلاب المساهمة في بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، حيث يكون الابتكار وريادة الأعمال هما القوة الدافعة من خلال الاستثمار في مجالات التعليم والبحث، مما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة والمستقبل الواعد.

وأكدت سموها أن المعرفة والمهارات العلمية التي اكتسبها الطلبة في الجامعة ماهي إلا معايير جديدة للتميز ليصبحوا سفراء حقيقيين للمعرفة والريادة.

وحثت سموها الطلبة الخريجين على مواجهة التحديات والفرص التي تشكل المستقبل لهم، وأن التخرج ما هو إلا انطلاقة جديدة في حياتهم.

كما أعربت سموها عن اعتزازها بطلبة وخريجي الجامعة الذين تميزوا على كافة المستويات في تخصصات علوم الحاسوب والهندسة وتكنولوجيا الأعمال.

من جانبها، قالت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء: "انطلاقاً من اهتمام سمو الأميرة سمية بنت الحسن، فإن الجامعة انتهت من إعداد استراتيجية شاملة للجامعة، متضمنة مراجعة رؤية الجامعة ورسالتها".

وبينت أن الخطة تركز على محاور التعليم والتعلم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، والإبداع والعالمية وأن يكون محورها الطالب والخريج، وربط المُخرجات البحثية بالأولويات الوطنية، ومراجعة وتعديل مؤشرات الأداء ونواتج التعلم المستهدفة في كل تخصص وتجويد العمل الإداري وبث روح الفريق الواحد للعمل نحو إشراقة جديدة للجامعة تعتمد أدق التفاصيل التي تُبقي مسيرة النجاح مندفعة نحو المزيد من التفرد والإبداع.

وبينت الدكتورة أبو الهيجاء، أن العمل جار على تطوير البنية التحتية وإعداد الطلبة لمهن ريادية من خلال دمج ثقافة الريادة وروح المبادرة في الخطط الدراسية كافة في سوق تتقلص فيه الفرص الوظيفية العامة وتتعاظم فيه فرص الريادة والإبداع، ودعم رعاية مجتمع طلابي متعدد الثقافات في الجامعة.

واستعرضت نجاحات الجامعة التي تحققت خلال العام الدراسي الماضي 2023/2022.

كما أعلنت عن إنشاء الجامعة مؤخراً برنامج التطوير الوظيفي والمهارات الدقيقة (PSUT Career Program ( بالتعاون مع منصة Coursera Career Academy والذي يهدف الى تزويد الطلبة والخريجين بشهادات مهنية عالمية تؤهلهم للمنافسة على وظائف مرموقة، ويعمل كذلك على تطوير أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملين فيها أكاديميا ومهنياً.

وفي كلمة الخريجين التي قدمتها الطالبة لين دكيدك تخصص ماجستير هندسة نظم مؤسسات، والطالب أسامة عواودة تخصص ماجستير تحليل أعمال، أعربا من خلالها عن امتنانهم لسمو الأميرة سمية بنت الحسن، التي بذلت كل المساعي لتطوير هذا الصرح العلمي الذي يفاخرون بالانتماء إليه بفضل هذه الرؤية الحكيمة حيث غدوا طلبة متميزون يحملون على عاتقهم رسالة العلم، اوفياء لجامعتهم وجنودا مخلصين لوطنهم في جميع الميادين.

وكرمت سموها الطالب الأول على الجامعة بالمعدل العام زيد الكلحة والطالب عاصم تفاحة مكررا، أوائل التخصصات، والطالبة هند عثمان ناصر لحصولها على جائزة سمو الأميرة سمية بنت الحسن للطالب المتميز، والطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات العالمية، على مدار الثلاثة أيام الماضية، حيث رعت سموها تخريج طلبة كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة، وكلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، وكلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال.

كما كرمت سموها الدكتور عبد الغفور الصيدي، مشيدة بالجهود التي قدمها لتأسيس عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.

وأثنت سموها في كلمتها على جهود مسؤول فريق الزراعة والحدائق واين واتسون، المشرف على تنسيق الحدائق والبستنة.

وتحدثت سموها في كلمتها عن مناقب المرحوم إبراهيم عبد العزيز ذياب، الذي عمل ضمن فريق الجمعية العلمية الملكية وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لمدة تزيد على عقدين من الزمن.

--(بترا)

أ ر/رق

03/10/2023 13:53:25