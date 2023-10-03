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وزيرة النقل تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون

10/3/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، مجالات التعاون المستقبلي في مختلف مشروعات قطاع النقل.

وأشادت التهتموني في بيان اليوم الثلاثاء، بالتعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لدعم أنماط النقل من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية.

وثمنت
هولي جهود الوزارة ضمن المجالات التي جري العمل عليها، كتفعيل مدونة قواعد السلوك لقطاع النقل العام والمساعدة الفنية لدعم تحديث استراتيجية النقل الوطنية للأعوام (2023-2027) وتقييم السلامة على الطرق.

--(بترا)


ع ن/اح

03/10/2023 13:46:54

MENAFN03102023000117011021ID1107182115

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