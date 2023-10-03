وزيرة النقل تبحث مع البنك الدولي مجالات التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- بحثت وزيرة النقل وسام التهتموني مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، هولي بينر، مجالات التعاون المستقبلي في مختلف مشروعات قطاع النقل.
وأشادت التهتموني في بيان اليوم الثلاثاء، بالتعاون القائم بين الحكومة والبنك الدولي لدعم أنماط النقل من خلال تقديم الخدمات الفنية ودراسات جدوى للمشاريع ذات الأولوية.
وثمنت
هولي جهود الوزارة ضمن المجالات التي جري العمل عليها، كتفعيل مدونة قواعد السلوك لقطاع النقل العام والمساعدة الفنية لدعم تحديث استراتيجية النقل الوطنية للأعوام (2023-2027) وتقييم السلامة على الطرق.
--(بترا)
ع ن/اح
03/10/2023 13:46:54
MENAFN03102023000117011021ID1107182115
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