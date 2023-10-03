اتحاد العمال: معايير العمل اللائق تحقق التنمية الاقتصادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتعزيز عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمال الوطن يتطلب توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والالتزام بها.
وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من الشهر الحالي، إن هذه المناسبة التي تحظى باهتمام عالمي تأتي لتأكيد حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، سواء أكانوا نساء أو رجالا، وبما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، إلى جانب ضمان الأمان والاستقرار في مكان العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.
وشدد الاتحاد، على أن العمل اللائق هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن من عمال وعاملات، مبينا أن فرص العمل التي يولدها الاقتصاد لن تسهم بالتخفيف من البطالة إذا لم تتوفر فيها معايير العمل اللائق وتحقق الأمان والاستقرار الوظيفي.
وأشار الاتحاد، إلى أهمية التوعية والتثقيف بشأن الحقوق العمالية التي كفلتها التشريعات النافذة، سيما ما ورد في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وأهمية معرفة العمال بحقوقهم، داعيا أصحاب العمل في مختلف القطاعات الى توفير بيئة عمل لائقة لهم وبما يعزز الإنتاجية.
وأوضح الاتحاد، أن للنقابات العمالية دورا أساسيا في ترسيخ معايير العمل اللائق في سوق العمل الاردني، ضمن قطاعات العمال التي تمثلها من خلال الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل وشروطه، كالأجور، والضمان الاجتماعي، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية وغيرها.
--(بترا)
ع ف/أ م/اح
03/10/2023 13:39:02
MENAFN03102023000117011021ID1107182114
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