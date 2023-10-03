اتحاد العمال: معايير العمل اللائق تحقق التنمية الاقتصادية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن النهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتعزيز عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمال الوطن يتطلب توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والالتزام بها.

وأضاف الاتحاد في بيان اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف في السابع من الشهر الحالي، إن هذه المناسبة التي تحظى باهتمام عالمي تأتي لتأكيد حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، سواء أكانوا نساء أو رجالا، وبما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، إلى جانب ضمان الأمان والاستقرار في مكان العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.

وشدد الاتحاد، على أن العمل اللائق هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن من عمال وعاملات، مبينا أن فرص العمل التي يولدها الاقتصاد لن تسهم بالتخفيف من البطالة إذا لم تتوفر فيها معايير العمل اللائق وتحقق الأمان والاستقرار الوظيفي.

وأشار الاتحاد، إلى أهمية التوعية والتثقيف بشأن الحقوق العمالية التي كفلتها التشريعات النافذة، سيما ما ورد في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وأهمية معرفة العمال بحقوقهم، داعيا أصحاب العمل في مختلف القطاعات الى توفير بيئة عمل لائقة لهم وبما يعزز الإنتاجية.

وأوضح الاتحاد، أن للنقابات العمالية دورا أساسيا في ترسيخ معايير العمل اللائق في سوق العمل الاردني، ضمن قطاعات العمال التي تمثلها من خلال الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل وشروطه، كالأجور، والضمان الاجتماعي، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية وغيرها.

--(بترا)

ع ف/أ م/اح

03/10/2023 13:39:02