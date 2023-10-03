الوطني لكرة السلة يتأهل لنصف نهائي الألعاب الآسيوية

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين. وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد فوزه اليوم الثلاثاء على المنتخب السعودي بنتيجة 76-57 في مباراة قدم فيها نجوم المنتخب الوطني عرضا جيدا. --(بترا) خ خ/ أ أ/اح 03/10/2023 13:17:00

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