الوطني لكرة السلة يتأهل لنصف نهائي الألعاب الآسيوية

الوطني لكرة السلة يتأهل لنصف نهائي الألعاب الآسيوية
التاريخ
10/3/2023 2:35:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- تأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين.
وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد فوزه اليوم الثلاثاء على المنتخب السعودي بنتيجة 76-57 في مباراة قدم فيها نجوم المنتخب الوطني عرضا جيدا.
--(بترا)
خ خ/ أ أ/اح
03/10/2023 13:17:00
MENAFN03102023000117011021ID1107182113
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