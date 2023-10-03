انتهاء الاستعدادات لاستضافة النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 3 تشرين الأول (بترا)- استكمل الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير، استعداداتهما لاستضافة النسخة الثانية والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول الحالي.

وتندرج بطولة الأردن المفتوحة للجولف ضمن "روزنامة الفعاليات السنوية" التي تنفذها شركة واحة أيلة للتطوير بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويتوقع أن يشارك في البطولة 40 لاعبا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وتشمل قطر، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين، السعودية، الإمارات، سويسرا، إيرلندا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأردن

ويأتي تنظيم البطولة ضمن جهود الفريقين الهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف الأردنية، ونقلها إلى الاحترافية العالمية بتوفير فرص التدريب والتأهيل، والمشاركة مع محترفين على مستوى رفيع، بالإضافة إلى العمل على زيادة انتشار رياضة الجولف على الصعيد الوطني بين فئات جديدة، وتسخير إمكانات نادي أيلة للجولف لخدمة المنتخبات الأردنية ضمن برامج التعاون المستمرة مع الاتحاد الأردني للجولف واللجنة الأولمبية الأردنية.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه البطولة تأتي نتيجة التعاون المثمر مع المؤسسات الوطنية ضمن برنامج هادف لنشر رياضة الجولف الأردنية ومنح الرياضيين الأردنيين فرص المشاركة والتنافس مع لاعبين على مستوى متميز.

وأضاف، أن"أيلة" ستبقى شريكا فاعلا للرياضيين الأردنيين، خاصة في لعبة الجولف، وهذا الدعم أسهم خلال السنوات الماضية في إبراز قدراتهم وتطوير أدائهم، لافتا إلى أن العقبة أصبحت محطة رئيسة على خارطة رياضة الجولف العالمية من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاردني للجولف التي أسهم بدعم الترويج السياحي والرياضي لمنطقة العقبة الاقتصادية.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي، أن بطولة الأردن المفتوحة للجولف تعد ركنا أساسيا في أجندة الفعاليات السنوية لتطوير رياضة الجولف الأردنية، مثمنا الجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير في احتضان فعاليات البطولة على ملاعبها، لتكون بذلك مثالا للشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية التي تسعى لتطوير الرياضة الأردنية.

--(بترا)

ا م/ أ أ/ ف ج

03/10/2023 12:57:42