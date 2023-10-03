انتهاء الاستعدادات لاستضافة النسخة 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 3 تشرين الأول (بترا)- استكمل الاتحاد الأردني للجولف وشركة واحة أيلة للتطوير، استعداداتهما لاستضافة النسخة الثانية والثلاثين من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، في الفترة من 5 إلى 7 تشرين الأول الحالي.
وتندرج بطولة الأردن المفتوحة للجولف ضمن "روزنامة الفعاليات السنوية" التي تنفذها شركة واحة أيلة للتطوير بالتشارك مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويتوقع أن يشارك في البطولة 40 لاعبا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وتشمل قطر، سلطنة عمان، لبنان، فلسطين، السعودية، الإمارات، سويسرا، إيرلندا، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الأردن
ويأتي تنظيم البطولة ضمن جهود الفريقين الهادف إلى تعزيز مسيرة رياضة الجولف الأردنية، ونقلها إلى الاحترافية العالمية بتوفير فرص التدريب والتأهيل، والمشاركة مع محترفين على مستوى رفيع، بالإضافة إلى العمل على زيادة انتشار رياضة الجولف على الصعيد الوطني بين فئات جديدة، وتسخير إمكانات نادي أيلة للجولف لخدمة المنتخبات الأردنية ضمن برامج التعاون المستمرة مع الاتحاد الأردني للجولف واللجنة الأولمبية الأردنية.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير المهندس سهل دودين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه البطولة تأتي نتيجة التعاون المثمر مع المؤسسات الوطنية ضمن برنامج هادف لنشر رياضة الجولف الأردنية ومنح الرياضيين الأردنيين فرص المشاركة والتنافس مع لاعبين على مستوى متميز.
وأضاف، أن"أيلة" ستبقى شريكا فاعلا للرياضيين الأردنيين، خاصة في لعبة الجولف، وهذا الدعم أسهم خلال السنوات الماضية في إبراز قدراتهم وتطوير أدائهم، لافتا إلى أن العقبة أصبحت محطة رئيسة على خارطة رياضة الجولف العالمية من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الاردني للجولف التي أسهم بدعم الترويج السياحي والرياضي لمنطقة العقبة الاقتصادية.
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الأردني للجولف كريم البرغوثي، أن بطولة الأردن المفتوحة للجولف تعد ركنا أساسيا في أجندة الفعاليات السنوية لتطوير رياضة الجولف الأردنية، مثمنا الجهود التي تبذلها شركة واحة أيلة للتطوير في احتضان فعاليات البطولة على ملاعبها، لتكون بذلك مثالا للشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية التي تسعى لتطوير الرياضة الأردنية.
--(بترا)
ا م/ أ أ/ ف ج
03/10/2023 12:57:42
MENAFN03102023000117011021ID1107182112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.