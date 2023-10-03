فوز سلاح الجو على المنطقة الشرقية بالدوري العسكري للكرة الطائرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 3 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق سلاح الجو على فريق المنطقة العسكرية الشرقية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.
وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، قبل أن ينجح نجوم سلاح الجو في حسم المباراة لمصلحتهم.
ويشهد يوم الخميس المقبل، إجراء المباراة الختامية للبطولة، والتي تجمع فريقي المنطقة العسكرية الوسطى وسلاح المدفعية، في البطولة التي تأتي بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.
--(بترا)
خ خ/أ م/ ف ج
03/10/2023 12:46:46
MENAFN03102023000117011021ID1107182111
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