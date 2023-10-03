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فوز سلاح الجو على المنطقة الشرقية بالدوري العسكري للكرة الطائرة

10/3/2023 2:35:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 3 تشرين الأول (بترا)- فاز فريق سلاح الجو على فريق المنطقة العسكرية الشرقية بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جرت اليوم الثلاثاء، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في إطار منافسات دوري القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للكرة الطائرة.
وشهدت المباراة إثارة وندية بين الفريقين، قبل أن ينجح نجوم سلاح الجو في حسم المباراة لمصلحتهم.
ويشهد يوم الخميس المقبل، إجراء المباراة الختامية للبطولة، والتي تجمع فريقي المنطقة العسكرية الوسطى وسلاح المدفعية، في البطولة التي تأتي بتنظيم من الاتحاد الرياضي العسكري.
--(بترا)
خ خ/أ م/ ف ج
03/10/2023 12:46:46

MENAFN03102023000117011021ID1107182111

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